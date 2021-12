PSOE, Podemos y sus socios piden vetar en el Congreso a periodistas incómodos

Los responsables de comunicación de PSOE, Unidas Podemos y de los partidos socios del Gobierno han registrado un escrito para pedir a la Cámara que tome medidas para "restablecer el buen funcionamiento de las ruedas de prensa" ante las "faltas de respeto" de algunos periodistas que hacen "careos ideológicos".

El escrito, registrado este miércoles y dirigido a la Secretaría General del Congreso de los Diputados, lo han firmado los responsables de los equipos de comunicación del PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Junts, EH Bildu, BNG, CUP, Más País-Equo- Compromís, Nueva Canarias y PDeCAT.

En él denuncian el "comportamiento de algunas personas acreditadas en la sala de prensa" y que han protagonizado en los últimos tiempos algún encontronazo público con portavoces de grupos de izquierda. No obstante, en su escrito no citan expresamente a qué periodistas se refieren ni tampoco a los medios para los que trabajan. "Consideramos intolerables las faltas de respeto que se han producido hacia el personal de algunos grupos parlamentarios que rompen el clima de cordialidad y decoro entre periodistas, políticos y personal de los grupos parlamentarios", señalan.

En su opinión, dicho comportamiento "desvirtúa las ruedas de prensa y genera un clima de tensión que dificulta el trabajo del resto de periodistas que realizan su labor con profesionalidad". "Lo que deberían ser comparecencias de actualidad parlamentaria se están convirtiendo en careos ideológicos", han añadido.

Por ello, los firmantes solicitan a la Cámara que tome las "medidas necesarias" para "restablecer el buen funcionamiento de las rueda de prensa en el Congreso, sin poner en riesgo la libertad de información y el buen clima en la sala de prensa que desde siempre se venía produciendo".

Algunos políticos vivían muy cómodos con sus sueldazos públicos y sus circos mediáticos, como @gabrielrufian, hasta que llegó @edatvoficial para acabar con la “burbuja mediática” que lo protegía y hacerle las preguntas que otros medios no se atreven.#Rufiánrespondepic.twitter.com/xv2TkpXnNC — Estado de Alarma TV (@EstadoDAlarmaTV) November 30, 2021

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En las últimas semanas, tanto Gabriel Rufián como Pablo Echenique se han negado a contestar a periodistas de '7NN' o 'Estado de Alarma TV'. "No tendría ningún problema en contestarte si no pensase que contestarte sería una falta de respeto a los periodistas de verdad", dijo Echenique a un periodista de 'Estado de Alarma TV' en el mes de septiembre tras ser preguntado por el 'caso del Pollo Carvajal'. Mientras, el portavoz de ERC se ha negado de forma reiterada responder a cuestiones incómodas. "No participamos de burbujas mediáticas de la ultraderecha", ha dicho.