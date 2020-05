El café virtual de Carlos Herrera con los oyentes de COPE

Carlos Herrera, el comunicador mejor valorado de la radio española, ha compartido este viernes un café virtual con nueve oyentes de su programa. Durante la charla, que ha durado una hora, 'el líder' ha contado anécdotas de su trayectoria profesional, sus peculiares encuentros con algunos líderes políticos y, por supuesto, ha hablado sobre gastronomía. Maria José Navarro, 'Mari Jose', también se ha unido a la charla con los fans del programa.

Herrera ha contado, por ejemplo, cómo fue el origen de 'los fósforos', el nombre que reciben sus seguidores. "Un día llamó una oyente a la radio y dijo que era una fósfora. Y yo le dije: 'Habrá querido decir usted una forofa'. Y ell respondió: 'No, no, una fósfora. El que llamó después también dijo que era fósforo. Y el siguiente, también. Y así hasta nuestros días", ha contado Herrera.

Uno de los momentos más emotivos de Herrera frente al micrófono lo ha contado con detalle María José Navarro. "Carlos estaba tratando una noticia sobre una niña con VIH a la que trataban muy mal en su colegio pro la enfermedad. Carlos habló primero con la madre y luego con la niña. Nunca he visto una entrevista con tanta sensibilidad, con esa manera fina de abordar las cosas con la gente de la calle que tiene Carlos. Me pareció una cosa extraordinaria y bonita", ha contado María José. "Seguro que no se acordará de nosotros, pero sí nosotros de ella". ha añadido Herrera.

Herrera también ha desvelado que, para él, hacer cada año el camino de Santiago le aporta "libertad" y que el momento cofrade más emocionante que ha vivido en su vida fue el primer encuentro con la Virgen de la Candelaria "allá por el año 77".