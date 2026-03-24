Cayetano Martínez de Irujo: "Es imposible que aparezca otra aristócrata como mi madre; somos la única familia en España que ha mantenido su patrimonio intacto"

En el centenario del nacimiento de Cayetana Fitz-James Stuart, su hijo, Cayetano Martínez de Irujo, ha repasado los aspectos más personales y desconocidos de la "mujer irrepetible" en el programa "Herrera en COPE" con Carlos Herrera. Con motivo de la presentación del documental "Cayetana, la duquesa de todos", de ÁBSIDE MEDIA Producciones, ha desvelado una figura marcada por la responsabilidad de su legado, una infancia más austera de lo que se podría imaginar y una faceta como madre que el gran público no conocía.

escucha aquí el podcast Cayetano Martínez de Irujo | Un café con Alberto Herrera Un café con Alberto Herrera Escuchar

Una infancia de soledad y traumas

A pesar de crecer en un entorno palaciego y en una familia numerosa, Cayetano ha confesado haberse sentido "muy solo" durante su niñez. Un sentimiento que le ha acompañado en la edad adulta con "achaques de soledad, de miedo al abandono, de de angustia".

Según ha relatado, estos traumas de la infancia le llevaron a buscar ayuda profesional en Estados Unidos hace una década. "Los traumas de infancia son los que te llevan a que tu vida sea un vaivén constante", ha explicado, subrayando la importancia de la salud mental, un tema del que, considera, todavía queda mucho por hablar en España.

Fernando y Cayetano Martínez de Irujo, junto a su madre la Duquesa de Alba en el Palacio de Líria.

Esta sensación de vacío convivía con una educación sorprendentemente austera. La propia Duquesa les recordaba a sus hijos el motivo: "Si no se hubiera reconstruido Liria, viviríamos en una casa, en La Moraleja o en Puerta Hierro, y viviríais como la gente piensa que vivís". Cayetano ha afirmado que su madre "no se dio ni un lujo", ya que su principal prioridad fue siempre la conservación del vasto patrimonio familiar.

La "crisis de estado" por su boda con Alfonso Díez

Carlos Herrera, en 'Herrera en COPE'

Uno de los momentos más críticos para la familia fue cuando, con 83 años, la Duquesa anunció su intención de casarse por tercera vez con Alfonso Díez. "Imagínate, o sea, después de lo que vivimos con Jesús Aguirre, que fue una catástrofe humana...", ha recordado Cayetano. La noticia cayó como una bomba entre los hermanos. "Nosotros estábamos en shock absoluto. Para nosotros era un problema de estado", ha afirmado con rotundidad.

TE PUEDE INTERESAR 'Cayetana, la duquesa de todos': El documental que abre por primera vez el archivo secreto de la Casa de Alba

Sin embargo, el tiempo le dio la razón a su madre. Martínez de Irujo ha descrito a Alfonso Díez como "un caballero, un caballero elegante, inteligente, y además conciliador", que "la hizo feliz sus últimos 4 años de vida". Fue en esa época cuando Cayetana decidió "bajarse del trono" y encomendarle a Cayetano la gestión de la Casa, una tarea "muy difícil" y de "dedicación plena" que le obligó a aparcar su carrera como deportista de élite.

'Cayetana, la duquesa de todos', el documental definitivo

El homenaje por el centenario de su nacimiento se completa con "Cayetana, la duquesa de todos", el proyecto audiovisual "más ambicioso y completo" sobre su figura, producido por Ábside Media Producciones y Madroom, en colaboración con Canal Sur y Netflix. El documental, dirigido por Susana Alonso y con el aval de la familia, se sumerge en imágenes inéditas de su archivo personal para explorar no solo su relevancia pública, sino también su vida privada.

El propio Cayetano señalaba que es una oportunidad para que el gran público conozca más a "una mujer irrepetible, apasionada y libre".

@ESCOBED0HEART El estreno del documental "Cayetana, la duquesa de todos" en el Teatro Cine Cervantes

Por su parte, Manuel Salas, productor ejecutivo, destacó que el reto ha sido "articular una vida tan inabarcable", apoyándose en un archivo que ha permitido "descubrir pasajes desconocidos de una figura que creíamos conocer todos".

Para Cayetano, su madre fue una figura "absolutamente imposible" de replicar en la actualidad, a la altura de la reina Isabel II, con quien nació el mismo año. Considera que, gracias a ella y a su empeño por mantener el patrimonio intacto, la nobleza ha conservado su relevancia.

Cayetano Martínez de Irujo, en 'Herrera en COPE'

"La aristocracia ha mantenido el sentido en el siglo veintiuno gracias a ella, y gracias a la casa de Alba", ha sentenciado.