Marta San Miguel, periodista: "La vida iba en serio, ya lo dijo Gil de Biedma, pero que la estrategia puede ser un juego que nos una, lo ha dicho la selección española"

La periodista analiza en su 'Traficantes de Palabras' de 'Herrera en COPE' el uso de la estrategia como arma política y celebra su vertiente más noble: el juego en equipo

Marta San Miguel, periodista
00:00
Redacción Herrera en COPE

Publicado el

1 min lectura

La periodista Marta San Miguel ha analizado el concepto de 'estrategia' en su secciónTraficantes de Palabras’. 

La periodista ha lamentado que, en la actualidad, muchas noticias parecen ser "una especie de cortina de humo" o "una vía para conseguir algo más". Como ejemplos, ha mencionado la propuesta de otorgar el Nobel de la Paz a María Corina Machado, "plantar al rey" durante el desfile de la Hispanidad, la oposición al listado de médicos objetores de conciencia o el uso del cribado del cáncer de mama como "herramienta de desgaste político".

Una estrategia que une

Frente a esta visión, San Miguel ha contrapuesto la cara más amable de la estrategia, la que une. La periodista ha destacado que "que la vida iba en serio, ya lo dijo Gil de Biedma, pero que la estrategia puede ser un juego que nos una, lo ha dicho la selección española".

Luis de la Fuente en el entrenamiento de la Selección Española

EFE

Luis de la Fuente en el entrenamiento de la Selección Española

La reflexión nace de una jugada de "estrategia a balón parado" de la selección en su último partido contra Georgia. En ella, "Porro pasa por encima del balón, engaña a los georgianos, y Oyarzábal pega un trayazo por el hueco que se abre en la barrera". Para la comunicadora, esta jugada demuestra lo que se consigue con el "jugar juntos", concluyendo que así es como "España gana".

