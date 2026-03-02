Una llamada a detener la espiral de violencia

El Papa ha mostrado su preocupación este domingo ante situación que se vive en Oriente Medio, agravada desde que el pasado sábado Israel y Estados Unidos bombardearan Irán para tratar de descabezar el régimen de los ayatolás.

Es bien sabido que Irán supone peligro mundial, que se trata de uno de los principales Estados patrocinadorea del terrorismo en el mundo y que cuenta con el mayor arsenal de misiles balísticos de todo Oriente Medio. Pero la llamada a la prudencia y a la responsabilidad moral que lanza León XIV merece la pena ser escuchada. La estabilidad y la paz no se construyen con amenazas mutuas, ni con armas, que siembran destrucción, dolor y muerte, sino solo a través de un diálogo razonable, responsable y auténtico.

Ante la posibilidad de una tragedia de enormes proporciones, el Papa hace un sincero llamamiento a las partes implicadas para que detengan la espiral de violencia antes de que se nos veamos abocados a un abismo irreparable. Ojalá que, como pide con valentina León XIV, cada uno seamos portadores de una paz desarmada y desarmante, y que la diplomacia recupere su papel para que prevalezca el bien de los pueblos, que anhelan una conciencia pacífica, basada en la justicia.