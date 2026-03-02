Pedro Martín, especialista en datos de Tiempo de Juego, analiza las opciones del Barça de remontar al Atlético atendiendo a los antecendetes: "Entre equipos de Primera..."

El FC Barcelona se enfrenta este martes a las 21:00h en el Camp Nou a una hazaña histórica: remontar el 4-0 de la ida de semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid. El especialista en números de 'Tiempo de Juego', Pedro Martín, ha analizado en el programa de este lunes de Deportes COPE la magnitud del reto, calificando una posible remontada como una gesta sin apenas precedentes.

Para Martín, el pase del Barça a la final no es en absoluto algo probable. "Si mañana el Barcelona remonta el 4-0 y se mete en la final, para mí sería una de las grandes sorpresas de la historia del torneo", ha afirmado de manera contundente.

Un único precedente en Primera

Los datos históricos respaldan su opinión. Según ha recordado, "entre equipos de Primera División solamente ha habido una remontada de 4 goles en toda la historia de la Copa". Se trató de una eliminatoria de cuartos de final en la que el Real Madrid levantó un 4-0 en contra frente a la UD Las Palmas. Sin embargo, aquella remontada estuvo marcada por una tragedia: el fallecimiento del jugador canario Tonono entre el partido de ida y el de vuelta, lo que afectó anímicamente al equipo insular, que acabó perdiendo 5-0 en el Bernabéu.

La solidez del Atlético de Simeone

Otro factor clave es la solidez defensiva del equipo rojiblanco. Con el Cholo Simeone en el banquillo, el Atlético de Madrid nunca ha perdido por más de 4 goles. La única vez que encajó cinco tantos fue en un partido de Supercopa contra el Real Madrid que finalizó 5-3. La última derrota del club por una diferencia superior a cuatro goles se remonta a 2011, justo antes de la llegada del técnico argentino, en un 5-0 contra el Barça en el Camp Nou.

EFE El delantero del Barcelona Lamine Yamal (c) durante el partido de ida de la semifinales de la Copa del Rey que Atlético de Madrid y FC Barcelona disputan este jueves en el estadio Metropolitano, en Madrid

Otras eliminaciones sorprendentes

A pesar de la dificultad, Pedro Martín también ha repasado dos eliminaciones sorprendentes del Atlético en la Copa. Una fue contra el Basconia, un equipo de Segunda División que, tras perder 3-0 en la ida, forzó el desempate ganando por el mismo resultado en la vuelta y eliminó al Atlético de Madrid.

La otra fue precisamente contra el Barcelona, en un partido memorable. El Atlético, que había empatado a dos en la ida, se puso 0-3 al descanso en el Camp Nou. Sin embargo, en una segunda parte increíble, el Barcelona metió 5 goles para acabar ganando el partido por 5-4 y eliminar al conjunto colchonero.