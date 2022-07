Última hora sobre el caso de Luis Lorenzo: la primera cuidadora de la tía revela cómo vivía antes de morir

Son varias semanas las que han pasado desde que nos enteramos de que el actor y presentador Luis Lorenzo fue detenido junto a su mujer Arancha Palomino por, presuntamente, envenenar a su tía Isabel con cadmio y manganeso para hacerse con su herencia. La fallecida, de 85 años de edad, vivía en un pequeño pueblo de Asturias y llamaba todos los días por teléfono a uno de sus hermanos, José, para preguntarle por el estado de salud de Consuelo, su cuñada. Pero toda esta rutina cambió cuando Isabel dejó de llamar y fue trasladada sin su consentimiento a Madrid para estar mejor atendida, según el actor y su mujer, donde, finalmente, acabó muriendo.

La investigación sigue su curso gracias al grupo de homicidios de la Guardia Civil de Tres Cantos de Madrid, quienes no paran de encontrar una gran suma de indicios importantes que podrían llevar a la detención definitiva de ambos, aunque aún faltan por determinar puntos tan importantes como los siguientes: saber dónde se encuentran el cadmio y el manganeso, si existen trazas de los mismos en la casa del matrimonio, etc., siendo lo más importante determinar quién se lo dio y de qué manera.





Última hora sobre el caso de Luis Lorenzo: la primera cuidadora de la abuela fallecida cuenta su versión de los hechos

Según ha contado Nacho Abad en 'Herrera en COPE', la primera cuidadora de la tía Isabel, que estuvo trabajando en la casa durante seis días, "decía que la casa estaba muy sucia, muy desordenada". Y no solo eso, "no tenían comida para ella, la nevera estaba vacía, solo había galletas y leche. Y entonces, la tía Isabel, al morirse de hambre, decía "dame algo de comer". Y la cuidadora, que se llevaba su propia comida a la casa, tenía que compartir el sándwich que llevaba para ella".

Cuando la cuidadora quería duchar a la tía Isabel, la esposa de Lorenzo, no lo permitía diciendo que "me da asco mi tía. Si quieres ducharla la bajas al baño del garaje". Por no mencionar que también la obligaban a hacer en el garaje sus necesidades, por ese asco que les producía la tía Isabel.

Además, la tía Isabel, le decía a la cuidadora, "no me quieren nada. No entiendo por qué me han traído de Asturias. Me quiero volver a mi casa". Mientras que el matrimonio acusado dice todo lo contrario, "la queríamos tanto que, como no tenía tratamiento médico en Asturias adecuado, nosotros la trajimos para cuidarla". No cabe duda alguna de que esto "es un asunto totalmente desagradable", tal y como ha dicho el propio Nacho Abad, mientras explicaba todo esto en 'Herrera en COPE'.