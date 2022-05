El detalle por el que el juez no ha enviado a prisión a Luis Lorenzo y su mujer: "Es una pieza básica"

Durante la mañana de ayer fuimos conocedores de una noticia que no dejó indiferente a nadie. El famoso actor Luis Lorenzo, conocido por sus papeles en series como 'El Comisario' y 'La que se avecina' era detenido junto a su mujer, Arancha Palomino, por presuntamente, haber envenenado a Isabel, tía de esta con cadmio y manganeso para conseguir hacerse con su herencia.

La mujer, viuda y sin descendencia, vivía en un pueblo de Asturias y todos los días llamaba a casa de su hermano José para preguntar por el estado de salud de Consuelo, su mujer, quien había pasado previamente por una enfermedad. Cuando vieron que esto no sucedía, que Isabel había dejado de llamar, deciden ponerse en contacto con los servicios sociales, los centros de salud y al no obtener resultado alguno, deciden llamar a su sobrina, quien en esos momentos se ocupaba junto a su pareja del cuidado de la anciana, algo que ya había sucedido en otras ocasiones.

Es en ese momento, cuando consiguen ponerse en contacto con Arancha, deciden según Nacho Abad, periodista y criminólogo, comunicarla que "la van a denunciar", a lo que ella responde de manera chulesca amenazándoles con denunciar ella porque "se estaba encargando de su tía". Seguidamente y tras varias recomendaciones, el matrimonio interpone una denuncia por desaparición y detención ilegal, lo que se convierte de nuevo en un trámite difícil.





Pasado un tiempo y ya teniendo constancia la Guardia Civil de Madrid de los hechós, son dos los agentes que deciden presentarse en casa del actor, donde este les niega la entrada a no ser que venga dada por una orden judicial. Meses después, ya en junio de 2021, Isabel muere y es enterrada en Asturias. Ese día, casualidad o no, su hermano tiene cita en el juzgado por una denuncia previa con esta familia, donde aprovecha para comunicar que sospecha que a su hermana la han matado y pedir una segunda autopsia, la cual revela que el cuerpo de la fallecida tenía "grandes cantidades de cadmio y manganeso", dos metales pesados que, según José Miguel Gaona, psiquiata forense, "actúa dependiendo de la dosis".

Una vez pasado el trámite del entierro, los agentes siguen investigando y llegan a saber, por medio de los vecinos, que los dos propinaban insultos, gritos y maltratos a la anciana y que incluso no la permitían ir al baño de la vivienda, "la hacían bajar al garaje". Otro punto sospechoso es el que tiene que ver con el dinero y es que, durante su estancia en la urbanización de la pareja, la octogenaria habría llegado a gastarse hasta 30.000 euros algo que no concuerda con sus movimientos habituales.

Ayer mismo, ambos eran detenidos y puestos a disposición judicial. El actor se atuvo a su derecho de no declarar, pero su pareja cuenta hechos que llegan a resultar contradictorios. Es aquí donde se encuentra la respuesta a la siguiente pregunta: ¿por qué han sido dejados en libertad? Según Abad, "el juez no puede decretar prisión provisional si el fiscal y la acusación particular no se la piede. En este caso no había abogado de la última, quien además tendría que ser un experto analista". Al no haberlo, la Fiscalía da un paso atrás y tan solo pide la retirada del pasaporte y la firma de ambos una vez a la semana.

Caso Marta del Castillo

Esta misma semana volváimos a un caso que lleva 13 años abierto, el de la desaparición de Marta del Castillo. Y es que el Cuco y su madre han reconocido haber reconocido en sus declaraciones anteriores, lo que potencia aún más el dolor de la familia de Marta al reconocer que dieron un falso testimonio en el juicio de Miguel Carcaño.

Todo esto ha hecho que los padres de la desaparecida hayan pedido que se dedujera testimonio por un delito contra la integridad moral, es decir, "cuando tú provacas con tus engaños que aumente el daño de la familia", explicaba Abad en 'Fin de Semana COPE', quien añadía que dadas las circunstancias en las que se desarrolló el juicio, puede ser anulado y repetido.

El hecho más llamativo puede haber sido lo que hizo Eva, madre de Marta. La mujer se dirigió a él, le miró y le preguntó: "¿No tienes valor para mirarme a la cara?" a un Cuco escondido y con la cara bajada.