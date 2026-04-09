"La extrema izquierda está siendo radicalmente decepcionante para parte de su electorado al callar y permanecer junto al partido de Sánchez, responsable de las fechorías machistas de Ábalos y de Koldo"

El periodista José Antonio Zarzalejos ha analizado en 'Sexto sentido' el "silencio contumaz" de la izquierda y los socios del Gobierno ante varios escándalos recientes. Zarzalejos ha criticado duramente lo que considera una "incoherencia radical" por parte de formaciones que se autodefinen como feministas, como Podemos, Sumar e Izquierda Unida.

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Silencio ante el 'caso Ábalos'

Zarzalejos ha calificado el silencio de líderes como Yolanda Díaz, Mónica García, Irene Montero y Ione Belarra de "estruendoso". Esta falta de pronunciamiento se produce mientras se conocen testimonios en el Tribunal Supremo sobre los comportamientos "zafios y hasta sórdidos" en el entorno del exministro de Transportes, donde las mujeres eran vistas "como mera mercancía".

El periodista sostiene que "la extrema izquierda está siendo radicalmente incoherente y decepcionante para buena parte de su electorado". Según su análisis, esta actitud va más allá de la incoherencia y se convierte en "connivencia" con las "fechorías machistas de Ábalos y de Koldo", lo que explicaría los "descalabros electorales" de esta corriente política.

Gestión de Red Eléctrica y Adif

La crítica de Zarzalejos se ha extendido a otros asuntos de gestión gubernamental, como la crisis en Red Eléctrica. El periodista ha señalado que nuevas grabaciones demuestran que el apagón total del 28 de abril del año pasado "era previsible y hasta era previsto", y ha denunciado la falta de asunción de responsabilidades por parte de su presidenta, Beatriz Corredor.

Asimismo, ha abordado la tragedia de Adamuz, donde un informe de la Guardia Civil cuestiona la capacidad técnica de Adif para detectar el fallo en la infraestructura que resultó en 46 víctimas mortales el pasado 18 de enero. El periodista ha criticado la falta de reacción por parte del ministro de transportes ante este informe.

El progresismo se ha cargado la conciencia ética de la democracia, que consiste en la exigencia de responsabilidad política" José Antonio Zarzalejos Periodista

Finalmente, José Antonio Zarzalejos ha concluido con una reflexión desoladora sobre el estado actual de la política. "El progresismo", ha afirmado, "se ha cargado la conciencia ética de la democracia, que consiste en la exigencia de responsabilidad política". A su juicio, esta situación es "desoladora" y evidencia una grave crisis en los fundamentos del sistema.