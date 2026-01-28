COPE
Sexto Sentido
Zarzalejos analiza la última medida del Ejecutivo que impulsa una regularización masiva de migrantes

Desgrana el periodista en su 'Sexto Sentido' la medida; afirmando que es una "estrategia" para diluir polémicas y asegurar el apoyo de sus socios parlamentarios

José Antonio Zarzalejos y Carlos Herrera
Escucha el 'Sexto Sentido' del miércoles 28 de enero

Redacción Herrera en COPE

Publicado el

2 min lectura3:37 min escucha

El periodista José Antonio Zarzalejos, en su sección 'Sexto sentido' del programa 'Herrera en COPE' con Carlos Herrera, ha analizado la recién anunciada regularización extraordinaria de medio millón de migrantes por parte del Gobierno. Zarzalejos ha planteado que, más allá del fondo, es crucial analizar "el cómo y el cuándo" de una medida que considera oportunista y parte de los peajes que paga el Ejecutivo a sus socios para mantenerse en el poder.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Zarzalejos ha recordado que distintas instancias sociales llevaban casi dos años pidiendo una regularización, como ya sucedió con los gobiernos de González, Aznar y Zapatero, en un país donde FUNCAS calcula que residen 840.000 inmigrantes irregulares. Sin embargo, ha criticado que el Gobierno la implementa ahora "de manera oportunista" y con unos requisitos muy laxos que se alejan de la ley de extranjería, pues bastará la estancia acreditada de cinco meses y carecer de antecedentes penales, sin exigir arraigo.

Unos plazos de 'pura fantasía'

Sobre los plazos, el analista ha sido tajante al calificarlos de "pura fantasía", asegurando que la administración "carece de capacidad para examinar en tres meses medio millón de expedientes". A su juicio, la decisión busca diluir la conversación pública sobre las tragedias ferroviarias y, a la vez, "pagar el apoyo de Podemos" a una futura delegación de las competencias de inmigración a Cataluña.

'Puro sanchismo' para seguir en el poder

La medida se enmarca, según el periodista, en la estrategia de Pedro Sánchez para "recomponer una mayoría parlamentaria". Con ella, "se gana a Podemos y puede, efectivamente, abonar la deuda con Junts" para delegar las competencias de inmigración. A la vez, persuade a Esquerra Republicana con mejoras en la financiación y en Cercanías, mientras el PNV "ya está satisfecho" con sus transferencias, Bildu está "en el bote" y Sumar es demasiado débil para abandonar el Gobierno.

INFORME COPE

Zarzalejos ha concluido que se trata de un "intento de recomponer una mayoría parlamentaria para, agónicamente, continuar estando en el poder". Una estrategia que ha definido como "puro sanchismo" para asegurar la continuidad del Ejecutivo en Moncloa a base de pagar peajes a sus socios.

