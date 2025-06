La estudiada estrategia que sigue Pedro Sánchez cada vez que se ve envuelto en un episodio comprometido

Sánchez lleva más de un mes, desde el apagón, sin admitir preguntas de los periodistas. ¿Está desconcertado, rebasado, como escriben y dicen algunos, o es una estrategia como otras anteriores? Es la pregunta que se hace este lunes José Antonio Zarzalejos en su 'Sexto Sentido'.

"Las dos cosas. Los episodios que le comprometen personalmente son de enorme envergadura y en un primer momento, el desconcierto en la Moncloa y en Ferraz es evidente. Pero el silencio responde también a un modus operandi.

Cuando Sánchez tiene un problema, su forma de comunicar es desapareciendo del escenario, saliéndose del guion. Abril de 2024: se desvela el caso Begoña. ¿Qué hace? Desaparecer cinco días y ordenar a sus ministros que le victimicen para regresar cuando cuajase que las acusaciones a su mujer eran un ‘bulo’.

Noviembre de 2024: escapada penosa de Paiporta, epicentro de la tragedia causada por la DANA. ¿Qué hace? No vuelve a ese paisaje desolado, no habla de sus causas, calla después de su ominoso “si necesitan ayuda, que la pidan” e indica a sus ministros que acusen a la extrema derecha de su carrera en pelo entre escoltas en Paiporta y bombardeen a Mazón como único responsable de las víctimas y daños por la riada. Y no le sale mal.

Lo último: el apagón. La culpa, de las eléctricas. Pero eso empezó a no colar.

Ahora, sus tácticos le han recomendado silencio para salir del foco, para, de nuevo, presentarse como la víctima de un acoso y derribo. Ojos que no ven, corazón que no siente. Principio importante en la comunicación política. Ni los wasaps de Ábalos, ni los audios de Leyre, ni la infamia de Gallardo…él debe estar ajeno, distante, de ese debate.

¿Y cómo podría estarlo en su condición de SG del PSOE cuando, como hoy informa EC, Leire Díez es una militante con responsabilidades delicadas en la organización como el control del voto por correo en las elecciones de 2023? Además, sus torpísimos ministros, de hacerle labor sucia. Esta vez, sin embargo, es distinto.

El resbalón, por precipitación y mala fe, de Alegría, Montero y López en dar por bueno un bulo que le consagraría inequívocamente como una víctima (nada menos que el falso fantaseo con su asesinato atribuido a un mando de la UCO) ha sido un error catastrófico, un bumerang. Y luego, la catadura personal y política de los personajillos que protagonizan las cloacas del PSOE, le apuntilla. Y Santos Cerdán le puede guillotinar".

La agenda que complica el silencio de sánchez

Sin embargo, la agenda de la semana complica el silencio de Sánchez: "Leyre Díez ha sido llamada ante la Comisión de Garantías del PSOE para que les cuente su “investigación periodística”, Sánchez tiene que comparecer (salvo que se invente un compromiso alternativo) en la sesión de control del Congreso y debe asistir a la Conferencia de Presidentes en Barcelona el próximo viernes si finalmente no se desconvoca.

Además, van a seguir publicándose informaciones que le comprometen a él, al partido y al Gobierno. Y los medios amigos no podrán seguir abriendo sus ediciones con noticias internacionales. Incluso comienzan a temblar algunas piernas editoriales, antes fogosas y decididas en su defensa. También algunos socios cabecean.

La semana culminará con la concentración convocada por el PP en Madrid el próximo domingo que es el día de las Fuerzas Armadas. Sigue, además, la polémica, muy dañina para el Gobierno, de su intrusión en la OPA del BBVA sobre el Sabadell. Los acontecimientos se van a precipitar y no es nada seguro que el público aplauda el último mutis por el foro de Sánchez. La hinchada está enmudeciendo y el auditorio ha comenzado el pateo".