El ejemplo de los franceses: por qué España debe seguir los pasos de Francia en materia de industria

La semana se presenta políticamente tormentosa para el Gobierno, que atraviesa por la fase más crítica de la legislatura, lo analiza José Antonio Zarzalejos en su 'Sexto Sentido'.

"A la sensación de que Sánchez ha cometido un error al ausentarse en el funeral y sepelio del Papa Francisco en Roma, según todos los indicios porque se le atraganta el sistema parlamentario que establece la prelación del Rey como jefe del Estado, se añade que el Partido Popular podría negarse a convalidar el decreto-ley de respuesta a los aranceles,

si en la reunión de hoy entre Juan Bravo (PP) y Carlos Cuerpo el ministro de Economía no acepta que se incluya, o que se asuma como compromiso firme, la prórroga de la vida útil de las centrales nucleares, una medida que apoyan, además, los socios secesionistas del Gobierno y el empresariado.

La disponibilidad de energía barata es una de las bazas más importantes para la industria de nuestro país y no tiene sentido no contemplarla como una medida necesaria en la actual situación. Debemos seguir los pasos de Francia, que mantiene su red de centrales nucleares, y no los de Alemania, que la desmanteló quedando al albur de Rusia".

Sánchez 'frente' a sus ministros

Vamos a ver si después de humillar a Montero con la fiscalidad del SMI y a Marlaska con el contrato de balas a Israel, Sánchez devora a Carlos Cuerpo: "No le importa hacerlo porque sus ministros aguantan carros y carretas.

Montero y Marlaska han sido víctimas dóciles de la extrema izquierda de Sumar a la que Sánchez necesita en el Consejo de Ministros. Como el conglomerado que se inventó Yolanda Díaz se está yendo por el sumidero electoral, el gasto en defensa, y pese a que el Plan de Sánchez sea tramposo e inverosímil, es una mina argumental para tensar su situación en la Moncloa.

Es la primera vez en que el presidente se encuentra entre la espada y la pared. Ha cedido en la fiscalidad del SMI contra el criterio de Montero. Ha cedido en el contrato armamentístico con Israel dejando hecho una bayeta a Marlaska. Y mañana cederá en el Consejo de Ministros con la reducción de jornada, contra el criterio de Carlos Cuerpo. Este es Sánchez: comprar cada día una jornada más en la Moncloa.

Lo que intenta es salvar el trampantojo del Plan de rearme, que es una filfa, para llegar a la cumbre de la OTAN en junio con el señuelo. Por si cuela. Y parece que no lo hará".

El ultimátum de puigdemont

"Puigdemont Le ha lanzado un nuevo ultimátum: a finales de mayo, según Turull, se acabó la fiesta si el fugado no está amnistiado (que no estará) y si los acuerdos financieros con Cataluña no son operativos (que no lo serán).

Pero, ¿con quién va a estar más confortable Puigdemont que con Sánchez? Es seguro que no habrá Presupuestos este año, y muy probable que tampoco los haya el próximo. Es la forma de Puigdemont y de Junqueras de tenerle en ascuas al socialista, pero sin echarle de la Moncloa.

Lo que ocurre es que la pinza que forman la extrema izquierda y la de los separatistas empieza a superar el umbral del dolor político de Sánchez y le causa heridas sobre las que los casos de corrupción esparcen sal y vinagre. Y la semana judicial va a dar mucho de sí.

Mientras, en Valencia, desde mañana, todo el PP europeo en congreso y que , ya se puede adelantar, se va a emplear a fondo en la impugnación de la autocracia trumpista de un Sánchez al que en Europa tanto la OTAN como la Unión le ha tomado la matrícula".