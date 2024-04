Marc Vidal: "España encabeza la subida de impuestos y está a la cola en crecimiento económico"

La gestión de los impuestos supone un gran debate en España. Marc Vidal analiza, en su 'Salida de Emergencia' de este jueves la postura del Gobierno de España sobre la subida de impuestos, y es que aseguran que se lleva a cabo para ‘armonizarnos’ con Europa.

"Es la cancioncilla que repiten para demostrarnos que España tiene una presión fiscal inferior a la media de la Unión Europea. Pero eso tiene truco. Para empezar, armonizar impuestos sin armonizar rentas no tiene sentido. Si partimos del nivel de renta per cápita, que es sobre lo que se calcula la riqueza de un país, veremos que España tiene una presión fiscal por encima de la que le corresponde", asegura el analista económico.

Y es que, "por ejemplo, en España tenemos una renta per cápita más baja que la danesa. También tenemos una presión fiscal menor, pero que consume mayor parte de los ingresos en nuestro caso. Para que eso no pase, España debería tener una presión fiscal del 36,9 por ciento y no del 38,6 como tenemos".

El esfuerzo fiscal de los españoles

En cuanto a esfuerzo fiscal, la situación se complica más si cabe: "Ahí hacemos ‘pódium’. Mientras que la presión fiscal mide la cantidad de ingresos recaudados como porcentaje del PIB, el esfuerzo fiscal evalúa la repercusión del total de esos ingresos sólo aplicado entre las personas y empresas que pagan. Como en España paga muy poca gente, el esfuerzo fiscal se dispara".

"Esto se debe a que tenemos muchos más parados (reales y ocultos) que Europa, una productividad muy baja que repercute en salarios bajos y una huida masiva de españoles que dejan de pagar aquí. Y es que nuestros gobernantes se han abonado a la subida de impuestos. En las últimas tres décadas la presión fiscal ha subido un 20%, aunque para ser justos, el 60% de ese incremento se ha dado en los últimos cinco años", añade Vidal.

Podríamos decir que, en España, estamos "abonados a esquilmar al contribuyente, especialmente si es una empresa".

Al respecto, Marc Vidal explica que "además de las 69 subidas de impuestos que llevamos en cinco años, nuestro Impuesto de Sociedades es un 16% mayor que la media de la UE. Y así se empobrece un país. Poco a poco. Extrayendo del sector productivo su capacidad de inversión o de generar un buen empleo. Expoliando a quienes podrían invertir mientras el Estado crece y crece sin saber para qué".

"Simular que crecemos o que hay más empleo que nunca, sin atender a las cifras reales, es suicida. Si realmente hubiera 21 millones de cotizantes, con una capacidad adquisitiva formal, el esfuerzo fiscal no sería el más alto de Europa. Esto es un camelo. Los impuestos generan distorsiones en la actividad económica. De ahí que, si contamos los últimos cinco años, España encabeza el incremento de impuestos y permanece en la cola en cuanto a crecimiento económico, productividad, control de la deuda y en tener lista la Salida de Emergencia", concluye el analista.