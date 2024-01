Marc Vidal desvela el detalle de los decretos del Gobierno que nos acerca a Argentina: "El mejor ejemplo"

Marc Vidal analiza en su 'Salida de Emergencia' de este miércoles los decretos aprobados por el Gobierno en el arranque de este nuevo año 2024, así como el que se quedó por el camino en las votaciones que tuvieron lugar en el Senado.

En primer lugar, recuerdalas medidas que siguen en vigor: "Una aprobación que deja como estaba el IVA de los alimentos básicos, se mantiene el de la electricidad en el 10%, se prorroga el bono social y se mantiene la limitación de la tarifa del gas. Además, no se tocarán las ayudas al transporte público para toda la población con cercanías, trenes de media distancia y Rodalies gratuitos y se sumarán las bonificaciones para autobuses y metros".

"Y seguirá también el impuesto a la banca, continuará vigente la prohibición de ejecutar desahucios en colectivos vulnerables, se garantizan los incrementos de las pensiones al 3,8% contributivas y del 6,8 en las no contributivas y se cederá la gestión del ingreso mínimo vital a las comunidades", añade.





Mientras que, "lo que no tira para adelante será la reforma del subsidio de desempleo que se acabará, yo creo, renegociando con los cinco de Podemos más tarde al alza y así se redondeará aún más nuestra formidable deuda pública".

Más medidas para subsidios que para potenciar el empleo

Esto supone que haya más medidas para subsidios que para potenciar el empleo y, por extensión, la economía española: "Potenciar el empleo significa apoyar al sector empresarial y subsidiar no. Pero claro, oponerse a un paquete de medidas que busca aligerar la carga que sufre la población por culpa de la inflación, la verdad es que tiene realmente muy mala prensa. Pero la gestión pública no se debería de analizar con luces cortas, sino con luces largas".

En este punto, pone la mirada al otro lado del charco: "Argentina es el mejor ejemplo de como una administración gastona, que lo solucionaba todo a base de subsidios, en lugar de incentivar una sociedad autosuficiente, se acaba destruyendo la economía. Tarda en verse porque mientras los que pagan impuestos sigan haciéndolo y el déficit público no sea requerido, el estado del bienestar se puede ir sufragando".





"Pero eso tiene un mal final. Los que pagan cada vez son menos y cada vez pagan más. Es el esfuerzo fiscal y los que pagan menos o no pagan, cada vez son más también, es el riesgo de pobreza. Eso solo se puede mantener con ayudas que requieren los segundos y que al final soportan los primeros", añade.

En cuanto al decreto, "convalidarlo repleto de ayuda se vende muy bien, pero no va a crear un país competitivo. Hay un momento en el que esa cultura del subsidio que ni la oposición discute esencialmente, se convertirá en un barrizal".

"Hemos pasado de ser la octava potencia mundial a la decimoquinta. En una década, habrá veinte países por delante de nosotros y dependerá de haber estimulado una España subsidiada que desayuna cloroformo u otra que no dependa del estado y que sea capaz de buscar por sí misma la salida de emergencia", concluye.

Herrera: "Si esto ha pasado con tres decretos, qué pasará con los Presupuestos"



Por su parte, Carlos Herrera también ha desgranado las claves de lo ocurrido en el pleno de este martes, poniendo el foco en las cesiones de Sánchez a Junts, el partido de Puigdemont, que fue el que facilitó la aprobación de los decretos.

"Puigdemont apretará, pero no ahogará porque a última hora llegarán a un acuerdo. No conocíamos las cesiones a cambio de que permitiera que salieran dos de los tres decretos de ayer. Ahora las conocemos de aquella manera y porque Junts las ha hecho públicas, no porque lo haya hecho el Gobierno".

Escucha el análisis del comunicador al completo en el siguiente vídeo.