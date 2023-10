Marc Vidal desvela cómo repercutiría en nuestra economía si EE. UU. no controla su inflación

Marc Vidal pone el foco en su 'Salida de Emergencia' sobre el crecimiento económico de EE. UU. "Superó las expectativas de los mercados y refleja la fortaleza de su economía a pesar del contexto mundial. Hablamos de un crecimiento del PIB del 4,9% que contrasta con el del segundo trimestre que fue del 2,1%. Esto nos dice que Estados Unidos ha puesto la directa a su economía.

Una de las razones de este despegue es el incremento del gasto de los hogares, debido a una posible recuperación de la confianza en el consumidor. Otro motivo podría ser el gasto empresarial en inventarios, el gasto del gobierno federal, la inversión en vivienda, la mejora del empleo y las exportaciones.





Que crezca todo "indica que la recuperación económica allí es robusta y mucho es más amplia de lo que se podía pensar inicialmente". Esta bonanza tendrá que ser analizada por la Reserva Federal, lo que viene a ser el banco central de EE.UU.

"Acabaría golpeando a nuestra economía doméstica"

Así, si la economía crece, pero no incrementa precios, la jugada de la FED "habrá sido perfecta". No obstante, si no se llega a controlar la inflación, entonces tendremos "más restricciones al crédito y más subidas de tipos. Algo que por derivación acabaría golpeando a nuestra economía doméstica".

Recordemos que si la FED subiera más los tipos, viendo que la economía no se frena, "el dólar sería más atractivo para el inversor por tener más rentabilidad. Esto debilitaría nuestro euro, lo que obligaría a pagar más por aquellos productos que se comercializan en dólares. Normalmente, cuando eso pasa, el BCE contrarresta esas subidas americanas con alguna 'subidilla' por aquí".

La economía, reflexiona Vidal, es fascinante porque "nunca podemos decir que todo va bien, o todo va mal. Que vaya bien EE. UU es bueno para el comercio internacional porque es un consumidor absoluto e integral".

Pero si va demasiado bien, conllevaría la subida de tipos. Por tanto, veremos qué pasa. Pero sin duda hoy, que crezca más de lo previsto significa que tenemos una oportunidad "para abrir nuestra propia 'Salida de Emergencia'", concluye Marc Vidal.