Marc Vidal desgrana los datos que confirman el desplome del nivel de vida en España: "Es objetivo"

España vuelve a ser elegible para los fondos de cohesión. "Según el diplomático Javier Elorza, quien fuera el negociador por parte del Gobierno de Felipe González y considerado en Bruselas como el padre de este instrumento financiero al que los países de la Unión se pueden acoger cuando su renta per cápita es inferior al 90% de la media europea, España vuelve a ser potencial beneficiario de estos fondos", comienza explicando Marc Vidal en su 'Salida de Emergencia'.

"Esto nos lleva a dos conclusiones rápidas, uno que tras dejar de ser elegible para esos fondos hace años, España ha vuelto a entrar en el club de los pobres, y dos, si no se solicitan pudiéndose solicitar, perdemos 6.600 millones de euros que Bruselas podría concedernos. Pero atendiendo la inacción del Ministerio de Hacienda en la capital europea para requerir los fondos de cohesión y la ineficiencia habitual en la ejecución de los fondos, los otros los Next Generation cualquiera pensaría oye que a nuestro país le sobra la pasta".

Tras esta introducción, Carlos Herrera apuntaba que "si lo piden parece que se evidencia que estamos de nuevo en el club de los pobres", una afirmación que corrobora Marc Vidal. "Es una actitud muy irresponsable no hacerlo a cambio de que no trascienda que nuestra renta per cápita se ha distanciado de la media europea, están dispuestos a no solicitar ni un céntimo y así lo cubrirán con deuda o con presión fiscal, que es lo que suelen hacer, pero los datos son objetivos y pesan como el plomo", detalla el analista.

España, a la cola de la Unión Europea

Y es que "España ha vuelto a ser miembro de honor de ese club de los pobres. Según Eurostat, nuestro país es el 18 de 27 de la lista en PIB per cápita y es que tras ajustar ese PIB en paridad al poder adquisitivo con los datos de 2022, que era cuando íbamos algo mejor que en este 2023 y muchísimo mejor de lo que vamos a ir en 2024, nuestra tasa se situó en el 85% teniendo como línea central la media europea que está en el 100".

En este punto, Marc Vidal ha puesto la situación en contexto, dejando clara la comparativa respecto a otros países de la UE: "Irlanda está en el 233 y Dinamarca en el 137, Chipre, Estonia o Lituania ya están mejor que nosotros y sólo superamos a países como Croacia, Grecia o Bulgaria".

"Esto explica por qué seguimos con un paro estructural que dobla el europeo o porque el riesgo de exclusión social crece más que ningún otro país de la OCDE. Estamos en un barrizal importante y que nadie atiende, pero el desplome de nuestro nivel de vida es un dato objetivo en estos momentos. A este paso en breve estaremos en el punto de no retorno, ese del que no se puede regresar ni con más deuda, ni con más impuestos, ese punto que está lejísimos de la salida de emergencia", ha concluido.