Marc Vidal desgrana los datos de paro del mes de enero: "Son un delirio y no salen las cuentas"

El analista económico, Marc Vidal, ha desgranado este viernes en 'Herrera en COPE' los datos del paro registrado del mes de enero. "Son cifras de cartón pieda. Tres millones de parados son un delirio", ha comenzado su intervención.

Vidal ha vuelto a poner el fono en el 'maquillaje' de las cifras. "No salen las cuentas", ha indicado. "Hay otro medio millón de personas que han sido borradas de las listas del paro. Trabajadores inactivos que incluso cobrando el paro, no figuran como parados". En su sección, 'Salida de Emergencia' Vidal ha destacado los malos datos de afiliciacion. "Los contatos registrados en enero han sido 1,2 millones de personas, lo que supone una bajada de 395 mil contratos. Un 24% menos".

Sin embargo, pone el foco en los fijos discontinuos. "La trampa es comparar un enero donde el fijo discontinuo de hoy era el parado de ayer. No se llaman igual, pero tienen vidas similares. El trabajdor temporal de enero de 2022 cesaba y empezaba a cobrar el paro hasta que la empresa lo volvía a necesitar. El fijo discontinuo de 2023, también. En enero de 2022, si la empresa no volvía a abrir o no necesita a ese empleado, se iba al paro definitivamente. El fijo discontinuo en enero de 2023, también", ha comparado.





"No es empleo. Es paro disfrazado"

Sobre este asunto, Vidal ha asegurado que "los fijos discontinuos se han disparado un 558%. Eso no hay nada que lo aguante. Es un canelo. Sería cómico si no fuera porque el drama es enorme. No es empleo. No es nada productivo. Es paro disfrazado. La realidad es tozuda porque esos inactivos discontinuos tienen el mismo coste que un parado. El Ministerio de Seguridad Social hace 'playback'. Ellos hacen como que cantan y nosotros como que nos lo creemos".

En enero, los contratos indefinidos se dividen en 236.000 a tiempo completo, 120.000 a tiempo parcial y 174.000 en fijos discontinuos, de los cuales, 40 mil tuvieron varios trabajos fijos en ese mes. "Es de aurora boreal", ha expresado.

"Se vanaglorian de tener más fijos que nunca, pero esos fijos tienen varios trabajos distintos fijos al mes. Se vanaglorian de que tenemos más empleo que nunca, pero no dicen nada del 17% de empleados públicos no productivos. Se vanaglorian de tener más cotizantes que nunca, pero no dicen nada de que a pesar de eso, las horas trabajadas son menos que cuando había un millón de personas menos trabajando", ha manifestado.

"Su trabajando es muy distinto a mi trabajando.Quieren una España fija discontinua diseñada por quienes no han gestionado nada productivo en su vida y no tienen ni idea de por dónde queda la salida de emergencia", ha concluído.