Fernando de Haro: "Como siempre que hay dato de paro, hemos tenido una ensalada de tiros"

Hoy hacemos parte de este programa en una sala de disección del Laboratorio de Anatomía de la Universidad Autónoma de Madrid. He estado hace unas horas en una de las salas de disección en la que los médicos utilizan los cadáveres de los que en su momento donaron sus cuerpos.

Es lo que me contaba Francisco Clasca, catedrático de Anatomía. Delante de los cuerpos donados a la ciencia es inevitable preguntarse qué pasó por el corazón y por la cabeza de esas personas fallecidas. Algunas tomaron la decisión muy poco antes de morir. Tiene mérito una decisión así, pensando en que tu cuerpo puede ayudar a la investigación científica. Los donantes donan lo recibido. Hoy también vamos a estar en una farmacia para ver qué está sucediendo con la escasez de medicamentos.

Y hoy hemos conocido el dato de paro, el dato de paro del mes de enero. Como siempre que hay dato de paro, hemos tenido una ensalada de tiros. Los sindicatos y la oposición dicen que el dato es malo, el Gobierno dice que el dato es estupendo.

Nos sobran interpretaciones y nos faltan, atención al dato, a las cosas, que diría el otro. Pues las cosas es que en enero se destruyeron 215.000 empleos y subió el paro. ¿Y esa cifra no es malísima? A las cosas, a las cosas. Todos los meses de enero don malos para el paro porque el mes de enero acusa el final de la campaña navideña. El empleo cayó este enero, algo más que los años previos a la covid-19. Pero si descontamos el efecto de la campaña navideña, se crearon 47.000 puestos de trabajo más. ¿Y eso qué significa? El dato de este mes es importante porque los últimos datos de 2022 mostraban una ralentización en la creación de empleo. ¿Cómo empezamos el año? Pues se confirma que se ha ralentizado la creación de empleo porque la economía se ha enfriado. Hay que recordar que no hemos recuperado el nivel de renta que teníamos antes de la pandemia y somos el país con más paro de la UE. Para que luego nos vengan con optimismos.

No es raro que se ralentice la economía, entre otras cosas, porque eso es lo que está buscando el BCE. El BCE quiere conseguir que la inflación sea normal, o sea un 2 por ciento. La inflación en la eurozona todavía está en el 8,5, así que hay que seguir subiendo el precio del dinero, lo que sigan subiendo las hipotecas, entre otras cosas. Duro golpe para los ya hipotecados a interés variable, que deben afrontar cuotas más elevadas. El euríbor se ha disparado hasta superar el 3,4% en tasa diaria. 3.432 euros al año

Cuanto más caras las hipotecas, menos podemos gastar, menos suben los precios. Por eso hoy el BCE ha subido los tipos de interés medio punto hasta el 3 por ciento y ha anunciado que los va a subir hasta el 3,5 por ciento.

¿Cuándo va a dejar de subir los tipos el BCE? Esto es como jugar a la 7 y media, si pides más cartas te pasas, si pides pocas cartas no llegas. Si subes mucho los tipos enfrías demasiado la economía y si los subes demasiado no luchas bien contra la inflación. Podemos fijarnos en lo que pasa en Estados Unidos, la FED ha ido mucho más rápido que el BCE en la subida del precio del dinero. Ya los tienen en el 4,5, pero ya no los estaba subiendo tan rápido, ¿Por qué? Porque parece que la inflación va cediendo. ¿Y entonces cuando bajan en Europa?