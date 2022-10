Marc Vidal describe cómo va a ser el futuro más inmediato según los Presupuestos: "Es automático"

Carlos Herrera ha querido preguntar a Marc Vidal, analista económico de 'Herrera en COPE' sobre una de las partidas que más peso va a tener en los próximos Preuspuestos: "La deuda". Y es que "sabemos que va a ocupar una partida enorme en los Presupuestos Generales", según ha planteado el director del programa, tras lo que Vidal ha procedido a realizar su análisis.

Marc Vidal habla claro sobre el problema de la deuda en España

Marc Vidal ha explicado que, efectivamente, "según parece, España gastará más en pagar los intereses de la deuda que en todas las prestaciones por desempleo previstas para el año que viene", por ejemplo. "Y es que esta partida es superior a la que se aplica, por ejemplo, a infraestructuras o al fomento del empleo. Se trata del tercer capítulo en cuanto a volumen, solo detrás de las pensiones y la de todas las transferencias que se efectuarán al resto de administraciones públicas", ha detallado.

"Es decir, que aunque se ha reducido porcentualmente el coste de intereses debido a que se ha elevado el techo de gasto bastante, de manera bastante importante, la partida bruta es demencial. Estamos hablando sólo de intereses en 31.275.000.000 a pagar este año que viene. No hablamos ni de devolver ni un céntimo de los 1,47 billones de euros de deuda que tenemos.

¿Cómo nos afecta el problema de deuda?

Herrera ha preguntado por la aplicación de esta realidad en la vida cotidiana: "¿Eso como repercute en la gente?". Tras lo que Vidal ha querido ahondar en el tema: "Pues a más deuda, menos servicios, Carlos, y más impuestos. Es automático. Los presupuestos son la hoja de ruta del gobierno y representan una foto futura de nuestro país. Por ejemplo, si la partida de pensiones crece, es que envejecemos. Si lo hace el desempleo es que se prevé más paro. Si lo hacen los intereses de deuda. Adelanta que los servicios e inversiones van a disminuir", ha adelantado.

"Y es que esta adicción a generar deuda pública a niveles tan elevados provoca estancamiento y disminución de crecimiento económico. Es más, hay estudios que muestran, por ejemplo, los economistas Rainer y Rogoff en 2010 concluyeron que el umbral de esa, de esa deuda permisible está entre un 90% y un 100% al PIB, al PIB que tenemos en países desarrollados y entre 60 y 70 en los países que están en desarrollo", ha explicado Vidal.

En el caso español, "nosotros la tenemos al 117% y eso que no ha subido más gracias a que tenemos unos ingresos extra por inflación. Toda la administración, pero toda, debe reducir la deuda pública sí o sí. Debe ser prioritario buscar la estabilidad económica, estimular la economía productiva, no la subsidiada, para así lograr un proceso de consolidación fiscal que es imprescindible, algo que supone, por cierto, un ejercicio de eficiencia en el gasto que este gobierno no se plantea, visto lo visto para el 2023", ha adelantado.

"Y el problema es que si no se reduce la deuda bajo, que es muy importante, se crece menos, se desincentiva la inversión, se reduce la productividad, se deteriora la solvencia, se provocan ajustes y finalmente, como dicen algunos estudios, se estimula la inflación, que es nuestro problema principal. En definitiva, a más deuda, menos posibilidades de encontrar la salida de emergencia", ha terminado por explicar Marc Vidal en 'Herrera en COPE'.