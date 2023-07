Marc Vidal analiza la situación a la que se enfrenta España para pagar su deuda pública: "Nunca debimos tanto"

Marc Vidal, en 'Salida de Emergencia', analiza el nuevo récord de la deuda pública española. En 'Herrera en COPE' te da las claves de su análisis. "Nunca debimos tanto".

En mayo alcanzamos los 1.541 billones de euros, lo que representa un crecimiento anual del 5,8%. A pesar de este crecimiento, la deuda se mantiene en el 113% del PIB (Producto Interior Bruto) gracias a que nuestra economía alcanzó "por fin el nivel anterior a la crisis sanitaria", provocada por la pandemia del Covid -19. Pero, la deuda que tenemos en España, "está en manos extranjeras mayoritariamente", dicho sea de paso.

Un dato curioso del documento, conocido como Protocolo de Déficit Excesivo, es que "el saldo deudor acumulado de la Seguridad Social se situó en 106.000 millones", que es un 7,4% más que en 2022. Este dato resulta curioso porque "hace unas semanas", el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá Belmonte, "se vanagloriaba por todos lados de que, tras varios años sin hacerlo, han vuelto a meter 5.000 millones a la hucha de las pensiones". Lo cual era un espejismo, ya que "solicitaron un crédito al Tesoro para llenar una hucha".

Esto es un problema, porque las nuevas reglas fiscales europeas van a limitar el déficit en 2024. "Se trata de un problema crónico que tenemos desde hace muchos años". "Prácticamente, todos los estados gastan más de lo que ingresan", y no es algo que ocurra ahora, sino desde hace mucho. De hecho, "no hay muchos incentivos para que el dinero no se lo gasten de ese modo o lo hagan de forma eficiente". La razón es que no hay castigo para esto.

"Recordemos que el político gana votos cuando gasta y los pierde cuando reduce el gasto", dado que siempre hay "alguien que se siente perjudicado por la reducción". Es por esto que "sería muy interesante que los españoles supiéramos a tiempo real qué pagamos realmente y para qué son nuestros tributos de forma detallada". Pues así, como ciudadanos, seríamos más conscientes de lo que cuestan los servicios que recibimos y cómo se administran. "Tal vez así la gente podría valorar si entregar el 40 o el 50 por ciento de sus ingresos al Estado es razonable o no".

Basándonos en esto, podríamos alertar con nuestro voto al que derrocha y premiar al que es eficiente. "Ningún candidato se ha atrevido a explicar que no podrán gastar lo que predican en estas próximas elecciones". Es decir, que no habrá otra opción que "ajustar los servicios públicos y que no habrá otra que subir impuestos". Porque reducir la deuda que tiene España no va a ser gratis. "Los españoles irán a votar con la esperanza de que las promesas se cumplan esta vez".