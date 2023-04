Marc Vidal alerta de lo que pasará en España en los próximos 10 años si no hay cambios en nuestra economía

Este lunes, Christine Lagarde, dio un aviso. En una conferencia en el 'Council on Foreign Relations’, la presidenta del Banco Central Europeo dijo que la “relativa” estabilidad tras la Guerra Fría “podría estar dando paso a uno de inestabilidad permanente”. Esto se traduciría en una bajada del crecimiento económico, un incremento los costes y la incertidumbre en el comercio internacional. En referencia a estas declaraciones, Marc Vidal ha dado su visión en ‘Salida de Emergencia’, su sección habitual en ‘Herrera en COPE’.

“Mientras nos entretenemos nosotros con un debate estéril, sobre todo con eso de poner a disposición del mercado 50.000 viviendas que no quieren ni los okupas, pues el mundo gira y parece que no gira demasiado bien”, así comenzó el analista económico su análisis en COPE.

Marc Vidal ha señalado que "Ayer doña Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, daba por terminado el ciclo de estabilidad, que no sé cuando lo ha visto, y apuntaba a uno nuevo de inestabilidad permanente. De hecho, aseguró que aunque la proyección del alza de precios seguirá sobre el 5- 5’3 por ciento durante todo el año, ella tiene preparada la impresora por si hace falta, tela también".

El analista económico apuntó en COPE a que esta “inestabilidad” involucra a los miembros de la Unión Europea y en concreto, a nuestro país: “El problema es que Christine no habla de los desequilibrios entre los países ahora mismo en Europa. Algo que es curioso, porque impulsó la creación de un artefacto que le llaman plan antifragmentación y que en la práctica por detrás es una rotura de las reglas fiscales europeas a favor de los países más manirrotos con su deuda, como por ejemplo, nosotros”.

“Más táctica que estrategia”

A las puertas de la próxima cita con las urnas, Carlos Herrera apeló a Vidal diciendo “aquí estamos de elecciones, más táctica que estrategia”. En referencia a estas palabras del presentador, el analista económico ha afirmado en su ‘Salida de Emergencia’ que "la verdad es que no surge estrategia y no la tenemos porque no paran de adelantarnos por todas partes: en PIB, en PIB per cápita, en productividad, en competitividad…"

Además, Vidal ha dado varios ejemplos de como varios países están adelantando la economía española. “En producto interior bruto nos ha adelantado México. Y en los próximos 10 años, a este ritmo, nos adelantarán 6 seis países más, según el Banco Mundial en el PIB general. Pero en el PIB per cápita no hemos hecho nada más que caer del ‘top 10’ mundial hasta que hemos sido superados por potencias mundiales como Estonia, Malta, Lituania, Eslovenia, Chequia…” apuntó el analista económico en ‘Herrera en COPE’.

“En materia de industrialización y productividad, otra decena de países, nos ha superado en los últimos años en los todos índices. Por ejemplo, mientras España en 15 años solo ha incrementado su productividad un 8 por ciento, la media europea lo ha hecho un 19” ha afirmado Vidal en las antenas de COPE. Asimismo, ha añadido un apunte: “Nos quedamos atrás sin remedio por esa táctica y por eso es desesperante que quienes deben liderarnos con planes económicos serios sigan generando inestabilidad permanente”.

Todo esto, Marc Vidal cerró su análisis comparando esta inestabilidad con un curioso experimento. “Cogen 100 hormigas negras y 100 rojas, las meten todas en un tarro de vidrio, no pasa nada. No pasa nada, pasan unas encimas de las otras y no hacen nada. Pero si sacudes bruscamente ese tarro, las hormigas empiezan a devorarse entre sí. Las rojas piensan que las negras son sus enemigas, y las negras creen que las rojas son sus enemigas. Pero el único enemigo es quien sacude el tarro. Antes de ponernos a pelear todos entre todos, que es lo que hacemos muchas veces, en realidad deberíamos preguntarnos quien sacudió el tarro. A eso le llaman ahora inestabilidad permanente”.