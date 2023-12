Marc Vidal alerta del plan de Yolanda Díaz para cargarse el turismo: parar domingos y festivos

Estamos en Navidad, pero las malas noticias o augurios no paran. Marc Vidal alerta en 'La Salida de Emergencia' de Herrera en COPE de los planes de Sumar con Yolanda Díaz a la cabeza para un sector clave de la economía española como es el Turismo.

"Sumar quiere restringir la apertura del turismo en domingos y festivos. Así es, el socio minoritario del Gobierno presentó hace unos días un ‘Pacto de Estado por un Turismo Justo, Sostenible e Inclusivo, 2024-2030’. Es decir, no teniendo bastante con embarrarlo todo durante esta legislatura, pretenden extenderlo más allá de su propio mandato.

Y ojo porque, tras dejar la industria a mínimos, reducir la inversión privada, detener los ingresos por consumo y hundir al sector productivo por culpa del incremento brutal del esfuerzo fiscal, y por algo que funciona, se lo van a cargar también. El turismo en España es un sector vital que representa un 12,2% del PIB y emplea a un 13,6% de la fuerza laboral.





Pues bien, Yolanda Díaz tiene un plan para cargárselo. Ha pensado subir aún más los costes sociales, incrementar los descansos, mejorar las libranzas, disminuir la flexibilidad laboral e imponer la restricción, como decías, de la apertura en domingos y festivos".

¿Cómo se puede mantener un local turístico cerrado en festivo?

"Es lo que tiene no haber abierto una persiana en tu vida, no haber pagado nóminas jamás, llevar media vida viviendo de lo que esos empresarios y autónomos pagan y no haber dejado de dormir ni una sola noche pensando como vas a afrontar la inflación sin aplicarla a tus servicios, porque te llevaría a la ruina.

MAHÓN (MENORCA), 17/08/2021.- Turistas en la playa Binibèquer, en Menorca. El geólogo y experto en la conservación del litoral de Menorca, Xisco Roig, instó este martes a las instituciones a regular la oferta de alojamiento en apartamentos no reglados para controlar la masificación que sufre la isla en agosto. EFE/ David Arquimbau SintesDavid Arquimbau Sintes





Y es que la propuesta de limitar la apertura de locales turísticos en domingos y festivos, parece un chiste. Según el INE, limitar las operaciones en estos días reduciría un 30% los ingresos, lo que a medio plazo amenazaría al empleo o al propio negocio. Claro que los primeros serían parados discontinuos y los segundos, comercios inactivos en búsqueda activa de clientes. Y así les cuadrarían las estadísticas como siempre".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Lo que le faltaba a un sector, ahora que se estaba recuperando…

"Nuestros competidores deben estar pegando palmas con las orejas. La subida del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral, ya han aumentado los costes operativos, lo que podría reducir la competitividad del sector.

Y eso afectará a una falta de inversión y crecimiento a medio plazo. Y no estamos para reducir calidad o mejoras en el turismo. Y ya ni te cuento el listado de ecotasas e impuestos adicionales sobre las estancias turísticas que tienen previsto incluir. O lo de reducir cruceros, vuelos cortos o criminalizar el turismo de lujo. Si todo eso lo acaban llevando a cabo, cerrarán lo que realmente significa ahora mismo el sector turístico: nuestra actual y más segura salida de emergencia".