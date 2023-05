¿La economía del futuro? El euro digital y el riesgo que conlleva para nuestra privacidad

Hay quien dice que el futuro es el presente. Las nuevas tecnologías y todo el entorno digital están cogiendo cada vez más fuerza. Esta tendencia parece que también podría dar un salto en la economía de nuestros bolsillos. Atrás quedan aquellos años en los que pagábamos todo en efectivo. Luego, muchos nos hemos habituado al pago con tarjeta, un método sencillo y cómodo para muchos. Ante los cambios, Marc Vidal nos ha anticipado la posible llegada del euro digital. Pero, ¿esto qué es exactamente? El analista económico ha dado todos los detalles en su sección ‘Salida de Emergencia’ con Carlos Herrera.

Marc Vidal nos ha contextualizado esta novedad. “Es lo que se desprende el documento publicado por el Banco Central Europeoque se titula ‘Digital Euro: A work in progress’ es decir, ‘Euro digital: Un trabajo que avanza’. Igual nuestros oyentes se están preguntando: ¿Qué es eso del euro digital y en qué se diferencia de cuando con un euro normal de los de ahora hacemos una transferencia digital? Pues podría parecer lo mismo, pero no tiene nada que ver. De hecho, es muy importante que sepamos diferenciar los porque este no va a ser un tema menor” ha recalcado.

“La verdad es que de todas las cosas que he explicado en esta sección, la de hoy es probablemente la más importante”, ha señalado. “Estamos hablando de la más sofisticada herramienta de control jamás creada y estamos tan tranquilos aquí mientras los bancos centrales de todo el mundo van poco a poco, pero sin descanso a camino de su implementación”, ha explicado.

Además, el analista económico ha revelado que China está en el camino a convertirse en un país experto en esta materia: “La moneda digital emitida por un banco central que se encuentra más avanzada en el mundo, es el yuan chino. Que China sea la más interesada, la que inspira, la que va más rápido en su desarrollo, debería de preocuparnos un poco, por lo menos sospechar”.

“La trampa: venderán seguridad por privacidad”

Marc Vidal ha indicado las diferencias entre el euro tradicional y su formato digital y sus aspectos positivos: “El euro tradicional lo puedes convertir en efectivo totalmente anónimo y el emitido por el Banco Central nunca lo podrás hacer. De ahí, que hay quien defiende que con una moneda emitida directamente por un banco central, con capacidad para ser auditado a tiempo real y con control sobre su uso, se podría evitar, pues, una crisis bancaria o delitos financieros. Incluso, se dice se le podría aplicar una fecha de caducidad a una parte de tus ahorros para estimular su uso. Si entramos en recesión por caída del consumo, pues, sería una medida a tomar por un gobierno” ha explicado.

Sin embargo, el analista económico ha adelantado su mayor contra. “Es un tema del que se habla muy poco y además se habla mal. El presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, aseguró hace unos días que tenemos que prepararnos para aceptar irremediablemente el que gracias a este tipo de emisión de moneda digital dejaremos de tener privacidad económica. “Que todo se tornará transparente” dijo y que si no tenemos nada que ocultar, oye, que no te preocupes, tranquilo".

"Esa es la trampa:venderán seguridad por privacidad. Si renunciamos al derecho fundamental que supone poder hacer lo que uno quiera, sin que nadie te esté observando, auditando, siguiendo y traqueando, estaremos renunciando a nuestra propia salida de emergencia” ha concluido.