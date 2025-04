El trasfondo de la visita de Sánchez a China que desvela Marc Vidal: "Nos condenará a la ruina"

A pesar de que Trump ha suspendido temporalmente los aranceles, ¿cómo afecta tanta incertidumbre? Responde a esta pregunta Marc Vidal en su 'Salida de Emergencia'.

De primeras, explica Vidal que "a la economía no le sienta nada bien. Hay empresas que hace 24 horas estaban explorando la posibilidad de abrir en EE. UU. algún centro de manufactura que les permitiera salvar las sanciones impuestas a los productos europeos. Pero la duda de si los aranceles seguirán dentro de 3 meses, o se retirarán definitivamente, provoca dudas, inacción y frena la inversión".

Y, por cierto, denuncia el analista económico que "deberíamos dejarnos de mitos. Eso de que a España no le va a afectar tanto como a otros países este tipo de proteccionismo comercial, no es cierto. Le va a afectar y mucho. Básicamente, porque el sector exterior español supone entre el 30 y el 40%, del PIB y eso, lo diga quien lo diga, significa que cualquier inestabilidad comercial en el mundo, nos pasará factura".

Marc Vidal

Por otra parte, la visita de Sánchez a China no ayuda porque "es un error estratégico pensar que China pueda convertirse en un recambio comercial. Se trata de una potencia que precisa vender su excedente de producción donde sea. Si no puede ser en EEUU, lo intentará en Europa".

Concluye asegurando que trata de un gigante "que funciona como una bicicleta. Para mantener el equilibrio precisa crecer entre un 5 y un 7% anual. Algo que no puede lograr a partir de una clase media china que no consume, no como la norteamericana. Si el plan de Sánchez es facilitar una ruta de la seda para que los productos chinos entren sin dificultad en nuestro mercado, nos condenará a la ruina".