¿Puede Pedro Sánchez alardear de gestión económica? El profeta del caos, Marc Vidal, responde

Pese a ser tachado, junto a otros analistas económicos, como "profeta del caos" por Pedro Sánchez y el resto de miembros del Gobierno, sobre todo los encargados de la parte económica, Marc Vidal no ceja en analizar la gestión del Ejecutivo y en desgranar lo que se ha hecho y se sigue haciendo mal.

En su balance de 2023, Pedro Sánchez alardea de gestión económica

Y llamó "profetas del caos" a quienes anunciamos que 2023 sería un año duro. Y hombre, mantener el mantra de dudar sobre gestión económica de este Gobierno es sinónimo de catastrofista, ya cansa. Básicamente, porque en su momento se dudaba que España tuviera unas cuentas públicas tan saneadas como publicitaban, que fueran ciertos los datos de empleo que ponen en duda hasta en la Unión Europea, o que si la inflación se redujo antes fue por tener los precios intervenidos a costa de subir impuestos.

Eso no es ser profetas del caos, es proponer una visión más amplia de los datos. Según Sánchez, su gestión es la admiración de todo el sistema solar. Y no es así. Aunque reconozco que España está mejor de lo previsto, es porque nadie podía prever tanta irresponsabilidad con los que vengan. España no ha crecido más que nadie. Es un efecto aritmético, pues venimos de mucho más abajo que el resto. Y tampoco tenemos un país mejor que cuando llegó a la Moncloa.

Volvemos a ser elegibles para los fondos de cohesión

Exacto. Esos fondos que se transfieren a los países más pobres de Europa. Un club del que habíamos salido antes de la llegada de Sánchez y Yolanda. Se olvidó decirlo.

También se olvidó decir que, desde 2007, nuestro PIB per cápita no ha crecido nada, que el PIB a precios actuales sigue por debajo de 2008, que la renta disponible de los españoles creció por debajo de la media de la OCDE, que el riesgo de exclusión social crece a mayor ritmo que la de nuestros vecinos, que casi medio millón de jóvenes se fueron de España durante su mandato en busca de prosperidad o que el empleo que más creció en este país no fue el tecnológico o el industrial, sino que el empleo público.

Más gasto público para reducir el déficit

Habló de incrementar el gasto reduciendo el déficit. Lo que no será magia, serán tus impuestos. Porque tras el mayor incremento de ingresos fiscales conocido, tras la mayor transferencia de fondos europeos de la historia y de la inflación más alta desde los años ochenta, el resultado ha sido la mayor deuda acumulada de la que se tenga conocimiento. Lo que indica una ineficiencia brutal en la gestión del dinero de todos. Por lo que es evidente que si Europa aplica las Reglas Fiscales, y hay que reducir déficit incrementando el gasto público, sólo quedará una opción: que nos crujan a impuestos a los que ya los pagamos.

Pero habrá un día que la burra no dará para más y entonces, lamentablemente, los profetas del caos serán escuchados. Y será tarde. El plan de este gobierno es simple. A cada problema, gasto, subsidio, subvención, ayuda. Y luego le llamarán ’conquista social’ o ‘alivio fiscal’.

Hoy 19 millones de personas reciben algún tipo de prestación en este país. Es una carrera delirante que está cimentando un país subordinado, adicto a papá Estado, dependiente y sin Salida de Emergencia.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado