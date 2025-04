Nuevo máximo histórico de la deuda pública: esto es lo que 'esconde' el Gobierno cuando asegura que ha bajado

La deuda pública registra un nuevo máximo histórico, lo analiza Marc Vidal este jueves en su 'Salida de Emergencia'.

"Según los datos del Banco de España ya vamos por los 1,64 billones de euros. Es decir, 42.000 millones más que un año antes. Donde el "talón de Aquiles" sigue siendo la Seguridad Social, que acumula más de 126.000 millones de deuda, un 8,6% más que al año anterior.

Debido a los préstamos que recibe del Tesoro para cubrir el déficit estructural provocado por el coste creciente de las pensiones y que, a diferencia de otras áreas, representa un problema estructural que irá creciendo".

¿Bajar el ratio respecto al pib?

"Voy a intentar explicarlo de manera sencilla porque descubrir el truco no es fácil. Como sabemos, la deuda nominal, es decir, el total bruto, creció un 2,9%. Por lo que si la ratio de deuda ha bajado, no es por una reducción de gasto, sino porque el PIB nominal ha crecido mucho por la inflación y no por un aumento real de la producción.

Desde 2021, la inflación agregada ha sido del 15,7%. Con un PIB artificialmente inflado por esa subida de precios, el cociente Deuda/ PIB disminuye automáticamente, aunque la deuda absoluta siga creciendo. Un decorado...

Por eso, cuando el gobierno dice “hemos reducido la deuda” en realidad significa "sólo hemos reducido el porcentaje pues la deuda en euros está en máximos históricos". Cuando el gobierno dice "la evolución demuestra disciplina fiscal” en realidad significa "el ratio cae sin esfuerzo fiscal pues se sustenta en la inflación y el efecto base del PIB".

Cuando el gobierno dice "la deuda es más sostenible” en realidad significa "el coste de financiarla es cada vez mayor y absorbe gasto social". Y cuando el gobierno dice “la economía va bien” significa que "el crecimiento real (descontada la inflación) es muy modesto". En definitiva Carlos, creo que necesitamos un diccionario gobierno- realidad, realidad-gobierno...".