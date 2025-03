El medidor económico que se dispara en cuatro comunidades autónomas y que afecta de lleno a los más jóvenes por esto: "Preocupante"

El PIB per cápita se ha disparado en Galicia, Extremadura, Castilla y León y Asturias. Sobre esta premisa habla Marc Vidal en su 'Salida de Emergencia'.

Explica, en concreto, que "no es una buena noticia. Si bien el crecimiento del PIB per cápita suele entenderse como un sinónimo de prosperidad económica; sin embargo, un análisis más profundo revela una paradoja preocupante en esas regiones. La paradoja proviene de que, aunque en los últimos veinte años, estas comunidades han visto incrementos significativos en su PIB per cápita —Galicia un 86%, Extremadura un 83%, Asturias un 74% y Castilla y León un 67%— en paralelo han sufrido una alarmante pérdida de población joven (entre el 25% y 30%)".

Con esto, lo que pretende explicar Vidal es que ese incremento de riqueza se concentra en sociedades envejecidas.

"están ocultando una precarización económica entre los jóvenes"

En economía se conoce este fenómeno como "efecto riqueza generacional". Se trata de un concepto, cuenta, que "describe cómo las mejoras económicas en ciertos grupos de edad, particularmente en los mayores, generan una ilusión estadística de bienestar generalizado, cuando en realidad está ocultando una precarización económica entre los jóvenes".

En 2022, "la pensión media alcanzó los 21.000 euros, pero los más jóvenes apenas percibían entre 10.600 y 15.181 euros anuales. Además, la tasa de propiedad de vivienda entre jóvenes descendió drásticamente del 70% en 2011 al 31% hoy, a la vez que los mayores de 75 años aumentaron su patrimonio inmobiliario en la misma proporción".

Durante gran parte del siglo XX, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial, "existía una expectativa casi garantizada de mejora económica para los hijos respecto a sus padres. Actualmente, esa expectativa se ha quebrado. Estamos ante la primera generación que va a vivir peor que sus padres".

Alamy Stock Photo Imagen de archivo

Por último, hace referencia a una cita de Alexis de Tocqueville que decía que "una sociedad que es incapaz de ofrecer expectativas a los jóvenes, es una sociedad miserable. Pero lo peor no es serlo, lo dramático es no darse cuenta..."

No te pierdas la 'Salida de Emergencia' íntegra en el audio adjunto.