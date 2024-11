Marc Vidal revela el detalle que confirma que es posible aprobar ayudas para los afectados por la DANA sin esperar a los PGE

Marc Vidal analiza este lunes las palabras del Ministro de Economía, Carlos Cuerpo, asegurando que las ayudas por la DANA deben vincularse a los presupuestos.

"Es lo que ya insinuó el presidente. Resulta que el Ejecutivo pretende vehicular esos fondos de ayuda a través de los Presupuestos Generales del Estado 2025 porque, cito textualmente, "así se podrán aplicar de forma estructurada y hacerlo por decreto sería una medida de emergencia".

Lo peor no es eso. Es que haciéndolo así provocarán que esas ayudas tarden mucho más en llegar, si no que además, incluso, desde un punto de vista económico y de asignación de recursos públicos, defender la relación entre ayudas y presupuestos sinceramente es un error.

Según los datos de la Agencia Tributaria, en los primeros nueve meses de 2024, la recaudación ascendió a 205.000 millones de euros, es decir, casi 15.000 millones más que en el mismo periodo anterior y previsto. Un incremento de ingresos fiscales que dobla la tasa, por cierto, de incremento del PIB.

Este desajuste entre el crecimiento de la recaudación y el del PIB, aparte de indicar que nuestro sistema es confiscatorio, que esto ahora no viene al caso, demuestra que sería totalmente factible destinar 2.000, 5.000, 10.000 o incluso 15.000 millones a ayudas por la DANA sin necesidad de aprobar nuevos presupuestos, solicitar créditos de contingencia o aumentar impuestos, como nos dirán en breve.

Estamos ante una narrativa que es perversa y que se aleja de algo fundamental, que las ayudas deben llegar ya, que deben pensar en las empresas valencianas ya, porque esto no es la pandemia, no se trata de reabrir comercios tras un confinamiento, hablamos de otra cosa, donde no queda nada y donde se tiene que reconstruir todo.

Y aquí voy a pensar en voz alta, menos relatos, menos excusas, menos culpar a periodistas y que suelten la pasta, por cierto, nuestra pasta, la suelten ya de una vez".