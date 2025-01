Marc Vidal da todos los detalles de la presencia de Pedro Sánchez en el Foro de Davos: "Se dirigirá al plenario para criticar"

Marc Vidal analiza la llegada de Sánchez al Foro Económico de Davos. Explica, al comienzo de su intervención, que "de los 70 mandatarios que pasarán por el World Economic Forum en esta edición, el presidente español es el que tiene la agenda más intensa. De aquí a dos horas participará en una mesa redonda, yo diría que exótica, sobre salud y prosperidad a través de la prevención".

Después del almuerzo, que será el momento de Sánchez, "porque se dirigirá al plenario para criticar"

Más tarde, cuenta, "participará en un panel sobre el estado del clima y la naturaleza y más tarde se verá con Zelenski y no se sabe muy bien todavía porque no aparece en la agenda, pero hay un encuentro famoso con los líderes de empresas del IBEX35".

Anticipa Marc Vidal que "dirá que somos el motor económico de Europa y todas estas cosas. Seguro, vamos. Pero no está claro que esta vez le salga bien del todo, porque aunque aquí no se suelen hacer exámenes de este tipo, ni piropear en exceso los discursos triunfalistas, si es cierto que los halagos se los llevan habitualmente las empresas españolas, esto es habitual, y no tanto los políticos".

Marc Vidal explica por qué el foro de Davos es tan importante para la economía mundial y el principal tema que abordarán este año

Marc Vidal, en una de sus 'Salidas de Emergencia', explicó precisamente por qué este foro es tan importante para la economía mundial.

Recuerda el analista económico que es "el epicentro del pensamiento económico global, aunque este año es verdad que está todo el mundo muy pendiente de Trump. Y la verdad que no deja de ser, como siempre, un circo importante. Por aquí pasaremos unas 3.000 personas, entre congresistas, conferenciantes, periodistas, empresarios, directivos, mandatarios de todo el mundo".

Pero todo este tinglado, explica Vidal, exige que la seguridad se controle por parte de 5.000 policías y militares.

VIDAL REPASA LA HISTORIA DEL FORO DE DAVOS

Haciendo un repaso por la historia del Foro de Davos, cabe recordar que "fue concebido por el polémico Klaus Schwab en 1971 y lo montó para promover una versión del capitalismo que fuera responsable con las cuestiones sociales y de cómo alertar de los riesgos que corremos en general como especie. Y siguen en eso porque, de hecho, Mark Heldner, que es el jefe de riesgos globales del World Economic Forum, aseguró en la rueda de prensa del viernes que las consecuencias de la inacción actual de los dirigentes del mundo las van a sufrir las generaciones venideras".

Además, concluye la sección recordando que este foro ha jugado un papel importante en algunos conflictos históricos, pues "contribuyó a la prevención de un conflicto armado entre Grecia y Turquía en 1981, facilitó un encuentro que marcó el fin del apartheid. Son muchos los ejemplos que evidencian cómo el foro ha trascendido de simple evento económico a una especie de influencia política. O lo que es lo mismo, aquí se influye a gobiernos y empresas sobre lo que hay que hacer y sobre todo cómo hacerlo".