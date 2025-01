Marc Vidal apunta al detalle esencial que falta en el plan de vivienda anunciado por el PP: "No han tratado lo fundamental"

Este lunes, en su 'Salida de Emergencia', Marc Vidal pone el foco en el tema de la vivienda, una de las principales preocupaciones de los españoles.

"Tanto el PP como el propio Gobierno, intensifican cumbres y encuentros para analizar cómo abordarlo. El primero ha sido, como decís, el primer partido de la oposición, en la mayoría de autonomías, ámbito en el que, por cierto, confluyen precisamente el mayor número de competencias en materia de vivienda.

Pues bien, en base a ello, el Partido Popular presentó ayer un plan de reforma fiscal inmobiliaria para las comunidades autónomas bajo su Gobierno, destinado a abordar la crisis de accesibilidad a la vivienda.

El elemento central es una sustancial reducción del impuesto de transmisiones patrimoniales, que bajará del 10 al 4%, que no está mal".

Principales medidas del pp en materia de vivienda

"Según los populares, los ciudadanos deberían disfrutar de avales hipotecarios hasta los 40 años, esto es importante. Una reducción de los tiempos en la aprobación urbanística de 9 a 3 meses, eso es bastante importante. Una liberación de suelo público a fin de reducir el precio final un 30%. Y un incremento en la protección a los propietarios, esto es grave.

Importante también con garantías de pago, asistencia jurídica y atención ágil a ese problema que yo creo que es grave también, que es la ocupación.

Y no digo que esté mal el plan, algo hay que hacer, por lo menos actúa sobre dos aspectos clave, la falta de obra nueva, lo que encarece siempre la existente, y por otro lado, eliminar la intervención del mercado, que como ya se ha visto en Cataluña, lo que hace es reducir y encarecer la oferta.

Pero no han tratado lo fundamental, tal vez. En nuestro país no es que la oferta sea cara, eso es relativo, según cómo se mire. Es que la demanda no es solvente. Hemos perdido poder adquisitivo y la renta per cápita está estancada, lo que no anima ni a promover más pisos ni a nada.

Y como la productividad no crece, es imposible aumentar los salarios sin incorporarlo a los precios, de ahí que, mientras no se actúe sobre el conjunto de la economía, esto no se va a solucionar, solo construyendo, como dice el PP, o limitando los precios, como dice el Gobierno".