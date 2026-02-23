Manolo Lama vaticina cómo recibirá el Bernabéu al Real Madrid en la vuelta contra el Benfica y cómo reaccionará con Huijsen: "Es que estás en el Real Madrid"

El ambiente en el Santiago Bernabéu para el próximo partido de Champions contra el Benfica ha sido tema de debate tras la derrota del Real Madrid frente a Osasuna este sábado, que le ha costado el liderato de LaLiga en favor del FC Barcelona. En el programa 'El Tertulión de Tiempo de Juego', el periodista Manolo Lama ha ofrecido su visión y ha asegurado que no habrá una mala reacción de la grada: 'El miércoles no vais a ver pitos a los jugadores del Madrid', pronosticando un clima de apoyo para crearle 'un clima muy jodido al Benfica'.

La exigencia del Real Madrid

El debate se centró después en la figura de Huijsen, el joven talento de 20 años. A pesar de la 'ternura' que dice percibir en el entorno hacia el jugador, Lama ha sido tajante sobre la realidad del club. 'Es que estás en el Real Madrid, y en el Real Madrid, si no juegas bien, juega otro', ha sentenciado el comunicador para resumir la máxima presión que se vive en la élite.

No obstante, Lama ha querido matizar su postura, reconociendo el potencial del futbolista, del que ha dicho que 'tiene 20 años y tiene todo el progreso por delante'. El periodista considera que Hausen 'tiene clase para jugar en el Real Madrid' y 'calidad', por lo que 'hay que esperarle'. Sin embargo, ha diferenciado esa paciencia de la titularidad indiscutible: 'Lo cual no es, hay que ponerle. Si está mal, pues ponga a otro'.

HUIJSEN y Mastantuono, a examen

Lama también ha expresado su extrañeza por el trato mediático diferenciado entre jugadores jóvenes, notando un 'superoptimismo' con Hausen frente a un 'superpesimismo' con Mastantuono. Otros tertulianos han apuntado que el optimismo con Huijsen se debe a que ya le han visto 'jugar partidos tochos bien' con el Madrid y la selección, mientras que Mastantuono necesita 'hacer la mili en otro equipo' antes de volver.