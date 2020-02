Suzi Quatro, Brian May y Blondie en 'Radio Carlitos Deluxe'

Nueva entrega de 'Radio Carlitos Deluxe', la selecta lista de música de Carlos Herrera con la que cada semana hace disfrutar a la audiencia de la Cadena COPE en las madrugadas del sábado al domingo entre la 1.00 y las 2.00 horas.

Otro sábado en el que Herrera viene con discos debajo del brazo para hacer las delicias de los oyentes de COPE y también de Rock FM, además puedes escuchar el podcast en COPE.es y en las principales plataformas digitales. Un espacio simplemente para escuchar música, para escuchar canciones, cosas que a lo mejor, a lo mejor hace mucho que no escuchas o que quizá posiblemente no has escuchado nunca.

El comunicador ha explicado que empezaba con una canción que "hizo bailar a mucha gente" porque "llevamos unas semanas fuera de los mapas, ya que esta sección cautiva a varias generaciones" y esta mezcla no podía bajar el nivel en esta ocasión. Ni mucho menos. "¿A quién no le gusta una muchacha que en los 70 entre sus pantalones de cuero y un bajo bien tocado puso a todos a bailar?", preguntaba Herrera antes de pionchar a Suzi Quatro y su 'If you can't give me love'.

El programa iba avanzando y en esa peculiar selección que hace Carlos Herrera para 'Radio Carlitos Deluxe', tuvimos tiempo de escuchar las enérgicas piezas de Brian May con 'Back to the light'. "Acabó su primer disco como solista en 1992, tardó 5 años por situaciones personales por todos conocidas", explicaba Herrera.

Y de "todo el sabor de Queen" a 'Razamanaz' de Nazareth, que sonaba así de bien en las madrugadas de COPE y ROCK FM. Una maravilla que puso a bailar a todos los oyentes de la radio nocturna española.

Esta edición iba llegando a su fin con Blondie y 'Maria'. "Volvieron en 1999, tras casi 20 años sin grabar. Fueron número 1 en Reino Unido, tenía mucho aroma de reaggae esta canción", concluía el comunicador.