Blas Cantó, con Carlos Herrera: "Es un orgullo representar a España en Eurovisión"

Este viernes la 'Playlist' de 'Herrera en COPE' ha venido de la mano de Blas Cantó, el flamante representante de España en Eurovisión 2020, que se encuentra en plena promoción de 'Universo'. El murciano fue elegido internamente por RTVE para acudir al certamen, que se celebrará en Róterdam (Países Bajos) el próximo 16 de mayo.

Según ha contado a Carlos Herrera, Blas está "muy contento" de poder hacer lo que más quiere, que es representar a España, lo que ha definido como un "orgullo" para él. En este sentido, Cantó ha explicado que "Eurovisión ha ido cambiando con los años" ya que antes "tenía más que ver con el cantante", pero ahora "el mundo está evolucionando constantemente" con el auge de las redes sociales, por lo que "la puesta en escena" y "el mensaje" es "súper importante". No osbtante, "esos patrones muchas veces se quedan de lado cuando llega un Salvador Sobral (Portugal, 2017) y se planta en el escenario con su sensibilidad".

Cantó ha reivindicado que los músicos tienen que hacer lo que sienten. Desde 'Herrera en COPE' le deseamos el mayor de los éxitos en Eurovisión. Aquí su 'Playlist', que ha compartido con los oyentes de Herrera para que comiencen con buena letra el fin de semana. No han faltado "Bohemian Rhapsody", tema que interpretó en el programa "Tu cara me suena" o "Si tú no estás de Rosana, tema que interpretó en el programa "Veo Veo Internacional" de Teresa Rabal cuando apenas tenía ocho años. Por entonces, ya representaba a España en un festival de música. En su 'playlist' tampoco han faltado eurovisivos como Celine Dion, que ganó por Suiza en 1986, o 'casi-eurovisivos' como fue el caso de Joan Manuel Serrat.

1.- Bohemian Rhapsody, Queen

2.- Viva la vida, Coldplay

3.- Pour que tu m’aimes encore, Céline Dion

4.- Si tú no estás, Rosana