Kiko Peña, en COPE: “Tengo la misma ideología de pensar que Camarón”

A los 14 años grabó su primer disco, pero ya a los 12 se subía a los grandes teatros nacionales e internacionales acompañando a grandes artistas. Finalista del Concurso Nacional del Cante de las Minas a los 18 años y, este mes, Kiko Peña publica su disco ‘Sueños’, su segundo álbum.









Este cantaor de 26 años, de Écija, ha llevado un crecimiento profesional enorme fruto, como él mismo dice de “mi inquietud personal como músico desde pequeño que he vivido el flamenco muy de cerca con mi abuela, y mi trayectoria ha sido también mi inquietud por dentro”.

Para Kiko ha sido fundamental “agarrarme a un instrumento como ha sido la guitarra, que me ha dado mucho amplitud en el campo musical para poder investigar otras músicas, poder fusionarla con mi voz, mi personalidad que es el flamenco y a raíz de ahí siempre estoy aprendiendo y querer superarme”,

En ‘Sueños’ Kiko ha compuesto “mi primer tema en la pandemia” y, además de flamenco también nos encontramos, por ejemplo, con boleros como ‘Historia de un amor’, porque “al igual que en mi casa desde pequeño siempre he escuchado flamenco, también se ha escuchado a Luis Miguel, a Pancho Céspedes. Así que con mi guitarra empecé a investigar y decidí tirarme charco con mi voz de flamenco y el bolero”.

Miguel Poveda o Pancho Céspedes son algunos de los artistas que participan en el segundo álbum de Peña, dos artistas a los que admira profundamente. “Poveda es una persona que siempre ha tenido esa inquietud por superarse, es un pedazo de artista que sabe cuidar el escenario y es un espejo del que he aprendido mucho. Tenerle en este disco es una forma de agradecerle de corazón ese apoyo”. “Pancho Céspedes es uno de los artistas que te llegan al hueso, es un número uno y por eso he rescatado dos temas suyos, ‘Que hago contigo’ y ‘Dime tú’”, cuenta Kiko.

Asegura Peña tener “la misma ideología de pensar como Camarón, el flamenco pertenece a la música y el que es cantaor también debe de ser músico y creo que la afinación, compás está en toda la música. Hay que tener la mente abierta, saber en el siglo que estamos y hacer las cosas que a uno le van bien”, concluye.