David DeMaría en 'Radio Carlitos': "Volveremos a brindar por la vida, la solidaridad y el amor"

"Cada minuto sin ti" es el último tema de David Jiménez Pinteñoque puedes encontrar en todas las plataformas.

"Cada minuto sin ti" forma parte de un proyecto mayor que se titula Capricornio y que David DeMaría tenía que haber presentar a su público, pero el confinamiento por el coronavirus lo ha retrasado hasta finales de junio.

"Hemos retraso la salida del álbum a finales de junio y se me va a juntar con una mudanza, pero creo que es un acierto el que lo hayamos retrasado. Cuando subamos a un escenario con gente delante nos va a parecer que es el día de nuestra Primera Comunión" dice el cantante gaditano a Carlos Herrera este segundo vierntes de mayo en 'Radio Carlitos' en "Herrera en COPE".

Una emoción que no va a poder esconder, dice David DeMaría y que además quiere llevar más lejos, "ojalá nos veamos pronto para brindar por la vida, la transparencia, la solidaridad y el amor".

El carnaval de Cádiz en sus orígenes

Para lo joven que eres, has desarrollado una técnica y una sensibilidad pareja muy difícil ,¿eso lo tenías desde el primer día? le pregunta a David DeMaría, Carlos Herrera. "Al nacer en Jerez, en Cádiz aprendí a escuchar a los autores del carnaval y muchas veces escuchaba en los pasodobles cosas que no oyes en los medios, en un periódico y cuando uno se cría con esa poesía con la bronca de la taberna y con un padre bombero que se ha dejado la vida por los demás y una madre que es todo corazón, pues mi imagino que vendrá de ahí y de las orillas del Cádiz y de mi amor a la poesía y de hacer las cosas sencillas".

"Cada minuto sin ti" habla también del confinamiento, pero no del que nos ha obligado a todos a estar en casa, "está escrita en un confinamiento anterior, personal, en esa soledad indeseada de que cuando las heridas te duelen y las paredes muerden hay que ser valiente y salir sonriendo. El diablo ya no nos asusta, creo, pero sí que nos inquieta y es curioso que cada frase de esta canción con lo que estamos viviendo venía como anillo al dedo en esta pesadilla que estamos viviendo".

David agradecía a Carlos que haya dejado escuchar la segunda estrofa ("estuve a punto de titular el disco 'Las segundas estrofas pueden ser buenas'), esa que dice:

"En los cuentos para que duermas siempre ganan los valientes/ Cada minuto sin ti es el tiempo que he perdido en mi vida"

Confinamiento con su hijo

A David De María el confinamiento decretado por el estado de alarma el 14 de marzo, "me pilló en Madrid" lo que le está haciendo echar de menos mucho a su tierra, "los que somos marineros en medio de castilla echamos de menos la orilla del mar, de Cádiz".

Lo bueno de esta circunstancia es poder disfrutar de su hijo tanto tiempo seguido, algo que para un cantante es muy complicado, mi hijo me está salvando, es mi héroe y nos estamos conociendo más que nunca y me salva"

Como a muchos niños, al hijo de David le costó el estar en casa al principio, y ahora no quiere salir a la calle; "le ha costado entender que no podía ir al cole o abrazar a sus amigos y ahora les está contando salir, es el efecto cabaña, me tengo que inventar cosas como ir a dar de comer a los patos, o salir con la bici para sacarle de casa".