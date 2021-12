Miguel Poveda presenta 'Diverso' en Radio Carlitos

'Diverso' es el último trabajo de Miguel Poveda, un álbum "con mucho compromiso" y que recoge todas sus "preocupaciones respecto al planeta" Tierra.

Un "disco con muchos contrastes con mucho colorido, un poco como soy yo, un tío que necesita el mundo para comunicarse con él y a través de él. Es un disco que viaja, un viaje muy bello, ya que nos prohibieron los viajes he hecho que la música se abrazase entre distintas culturas, la trianera con la cubana, la mexicana, la argentina, la copla, el cante tradicional. Un disco que viaja a Buenos Aires, a México, a Triana, a Jerez de la Frontera y un poco mostrar una paleta de colores que me definen" contesta Miguel Poveda a la pregunta de qué es 'Diverso'





¿Es un disco con flamenco, de flamenco o que a través del flamenco te permite otras cosas? "Es un disco que tiene como eje musical una voz flamenca porque en ningún momento aunque me haya trasladado al tango, a la ranchera, he dejado a ese cantaor de lado, ha venido conmigo, ha venido conmigo ese sonido y, aún respetando los otros estilos, no he dejado de ser yo. Era algo que tenía muy claro, no impostar una voz de cantor de tango ni una voz de ranchero sino este Poveda flamenco que acude a otras músicas con todo el respeto, con todo el amor y ahí con ese sonido flamenco que creo que le da ese atractivo".





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

No es la primera vez que Miguel Poveda acude al tango, " siempre he sido muy amante de Goyeneche, de Gardel, de todos los grandes del tango".

Con 'Diverso' canción "es una forma de quitarme etiquetas porque he nacido en Badalona, hago flamenco, he crecido en la ciudad de Barcelona, después me vine a Andalucía y me camuflé como un andaluz más porque amo este lugar y lo que quiero es romper esas historias que tiene el ser humano de radicalizarse en cualquier cuestión. Soy un poco de todo, nací en Cataluña pero soy andaluz, me crie en un barrio de andaluces, mi padre era de Murcia, mi madre de Puertollano, mi padre amaba a Pink Floyd, mi madre a Bambino y a Chiquetete y yo soy una mezcla de todo y he querido lanzar un mensaje de diversidad. La gente que tiene talento sale con miedo y lo que pido es que la gente potencie el talento".





En definitiva, el último trabajo de Poveda es "una celebración, un soplo de aire fresco, un viaje a través de la música. Un viaje continúo de un cantaor flamenco, pero que luego se convierte en muchas otras cosas porque tengo esa paleta de colores que quiero mostrar sin prejuicios, sin miedos".