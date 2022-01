Daniel Diges en 'Radio Carlitos': "Dije no a Broadway por mi familia y porque mi inglés es patético"

A Eliot, el mayor de los dos hijos del cantante y actor, estrella de musicales, Daniel Diges, los Reyes Magos le han dejado en sus zapatos muchos muñecos que le gustan mucho "unos muñecos que a mí me parecen muy feos" y bolitas de sal para el baño "que le encantan" ha dicho su padre en 'Radio Carlitos' al comenzar la entrevista este día de Reyes.





Pero Daniel Diges no estaba en "Herrera en COPE" para hablar de los regalos que "no" le habían dejado los Reyes Magos sino para contar lo bien que le está yendo con el musical 'Kinky Boots' que protagoniza y que se representa en Madrid. Un musical que arrasó en Broadway "tiene muchísimos Tony y hay gente que lo vio en Broadway a los que les está gustando más la versión española".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Daniel Diges es Charly el dueño de una fábrica de zapatos que le ha dejado en herencia su padre, pero "es una herencia envenenada porque la fábrica está a punto de hundirse. En ese momento conoce a Lola que diseña botas Kinky y crean una marca. Es una historia real sobre las primeras botas transgénero que se crearon" y que si les interesa también se hizo película bajo el título 'Pisando Fuerte'.

La versión española cuenta con un gran elenco "de los más alucinantes que he visto en mi vida, de los mejores, son alucinantes cada uno de ellos, si somos 25 en el escenario te fijas en todos" resalta Daniel que recuerda que se presentaron muchísimos cantantes para formar parte de este proyecto.

Lo que si quiere dejar claro Daniel Diges es que su personaje que "es uno de los mejores personajes que ha hecho en su vida" le está permitiendo "mostrarme un poquito más como actor porque parece que cuando haces musicales para algunas personas no eres actor, eres un cantante que actúa y yo soy al revés, siempre he sido un actor que empecé con 15 años a estudiar teatro y con veintitantos años me dio por cantar y, al final, lo mezcle y me convertí en lo que soy hoy. Pero este personaje me ha dado la oportunidad de tener más texto que cantar, actoralmente es muy bonito porque empieza siendo más cómico, más inseguro y la segunda parte del personaje es muy dura, es un personaje que se vuelve bastante terrible entonces, actoralmente, estoy feliz".

Admite Daniel que por estar encasillado en los musicales se le han negado papeles en el cine, "claro que me ha pasado, pero me pasa a mí y le pasa a mucha gente. También he estado a punto de hacer películas que se han caído o series que al final no se han hecho. Eso sí pasa, pero no solo en cine también en series, te encasillan en el teatro y ya no te ven delante de una cámara. No solo pasa aquí, pasa en México, en Brasil donde he estado viviendo con Los Miserables, es algo mundial, te encasillan en un lugar y ahí te dejan. Donde menos pasa es en Estados Unidos, en Broadway tienes el caso de Hugk Jackman que ha hecho muchísimos musicales y luego hace cine".

A Daniel Diges no le faltan ofertas, "era mi sueño ir a América, mi sueño americano, lo último que me ofrecieron fue hacer 'Jesucristo Superstar', pero he decidido vivir en mi Madrid, y estar con mi gente, mi familia, mis hijos, mis padres. También es verdad que he rechazado algún papel por mi inglés que es patético, mi inglés es malísimo".

Asegura que está en un momento de su vida en el que "sueña con hacer comedia, me gustaría hacer 'El fantasma de la ópera' o ser Judas en Jesucristo, pero estoy en ese punto en el que me gustaría mucho hacer personajes de texto, que me den personajes bonitos".