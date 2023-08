Vox: "No seremos ni la excusa ni obstrucción de un gobierno que evite otro de destrucción del país"

Vox ha decidido apoyar la investidura de Alberto Núñez Feijóo como anunciaba este domingo el partido de Santiago Abascal en un comunicado y que el vicepresidente de Acción Política y eurodiputado de Vox asegura en 'Herrera en COPE' que este movimiento “surge de una preocupación grave del resultado electoral y la situación en la que se encuentra España”.

Señala Buxadé que uno de los motivos de esta decisión se debe “al riesgo cierto de que haya un gobierno conformado con el señor Sánchez, con ERC, con Bildu, con el partido comunista, con Junts y Puigdemont, el golpista fugado”.

Audio





Así PP y Vox suman 170 escaños, aunque no son suficientes por lo que son necesarios los apoyos del PNV, UPN y Coalición Canaria. Sin embargo, el partido navarro mantiene su “no” a apoyar a Feijóo en la investidura cuando su excusa era que Vox entrase a formar parte del Gobierno.

Por eso, Buxadé, recalca que “nosotros no vamos a ser ni la excusa ni la obstrucción de un gobierno que pueda evitar otro de destrucción nacional”.

El adiós de Espinosa de los Monteros

El diputado electo y portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha convocado una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.

El portavoz de Vox en el Hemiciclo, Iván Espinosa de los Monteros, ha anunciado su renuncia al escaño "por motivos personales y familiares" y ha explicado que permanecerá en Vox "como afiliado de base".

"Mis padres no son tan jóvenes, mis hijos no son tan mayores y, aunque actualmente todos están bien, he pasado suficientes noches en el hospital con ellos para meditar acerca del momento vital en el que me encuentro", ha asegurado a los periodistas en una comparecencia en el Congreso en la que no ha habido preguntas.

Según ha afirmado Espinosa de los Monteros, formar parte del Congreso de los Diputados ha sido el "honor" de su vida profesional y ha señalado que permanecerá en Vox como "afiliado base" y estará "siempre a la disposición de los dirigentes" para "absolutamente cualquier cosa" que "necesiten" de él.

Buxadé ha recordado esta mañana en 'Herrera en COPE' en que Espinosa de los Monteros, además de ser ahora diputado, portavoz en el Congreso y miembro del Comité de Acción Política, antes fue secretario general de Vox; señala lo que ha aportado a la política "inteligencia, sensatez, prudencia, capacidad de reacción".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Asegura el portavoz de la dirección de Vox que Espinosa de los Monteros es "un tipo extraordinario, un trabajador incansable, un gran parlamentario, una buena persona" confirmadon que "que forma parte de la historia, del presente y el futuro de Vox, con toda seguridad".

¿Por qué ha perdido Vox tantos escaños el 23J?

No ha perdido la oportunidad Buxadé para recordar que actualmente estamos en esta situación por “una campaña electoral que en la que algunos líderes del PP unidos y algunos sociólogos jugaron a dirigir las campañas de los partidos políticos e hicieron una campaña desastrosa”.

Para el eurodipuatdo de Vox, la campaña estaba “basada en vender la piel del oso antes que cazarlo, de demonizar a Vox y blanquear a Sánchez" en lugar de "estar dirigida a denunciar ese gobierno ilegítimo de Sánchez que miente a España y a sus votantes”.

Mantiene Buxadé que la pérdida de 19 escaños de Vox “se ha producido por la teoría falsa del voto útil”.