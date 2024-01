La vicepresidenta de la Xunta acusa a Moncloa de "ocultar información" de los pellets desde el 8 de diciembre

Ángeles Vázquez, consejera de Medio Ambiente y vicepresidenta de la Xunta de Galicia ha charlado con Carlos Herrera para explicrale qué está pasando exactamente con los famosos pellets que han aparecido en las costas gallegas. Estos pequeños granos de plástico han sido utilizados como arma electoral desde la Moncloa a las puertas de unas elecciones gallegas donde el PP pretende revalidar su mayoría absoluta.

¿Qué dimensión real tiene el problema de los pellets?

"Tenemos afectados 30 municipios, unas 70 playas. Los agentes medioambientales, de primera hora a última, están haciendo las comprobaciones", ha asegurado la responsable de Medioambiente en Galicia. "¿Es un problema?", se preguntaba, "por supuesto, pero queremos trasladar tranquilidad. No se trata de un material tóxico ni peligroso", ha explicado a Carlos Herrera.

Vázquez ha aprovechado para criticar que el gobierno de España no quiso tomar ninguna medida en cuando conoció el vertido de estos pellets: "Ni lo hizo, ni lo está haciendo", ha asegurado. "El gobierno gallego sí que activó su plan el 3 de enero, la primera vez que tiene una confirmación oficial del gobierno español de un vertido en aguas portuguesas", ha relatado la vicepresidenta gallega.

El problema de los pellets no es nuevo, "nuestros mares y océanos, no tanto los gallegos, en Cataluña tenemos playas inundadas de este pellet. Es un producto que puede afectar a la fauna y a la flora", ha relatado en COPE. "No tenemos animales, a día de hoy, que hayan sido afectados. Exigiremos responsabilidades si hay un delito medioambiental", ha terminado por anunciar.

¿Quién tiene la culpa?

"A día de hoy no sabemos si han exigido responsabilidades a la naviera", ha contado Ángeles Vázquez a Carlos Herrera, refiriéndose a las acusaciones de Moncloa de no hacer nada desde el punto de vista regional: "Es una broma de mal gusto, así no se puede trabajar. No es un capricho del gobierno gallego. Activar un plan está basado en criterios técnicos. Activamos el nivel 0 y lo pasamos a nivel 1 cuando llegaron los sacos de pellet. A partir de ahí, serán los técnicos los que decidan. La colaboración institucional no está capada por nada, o se quiere hacer o no", ha argumentado.

Finalmente, ha terminado por dar una breve relación de las fechas en las que se ha producido el, a su juicio, nulo intercambio de información, acusando a Moncloa de "ocultar" lo que estaba ocurriendo desde hace al menos un mes: "Espero que la Fiscalía dirima la responsabilidad por ocultarnos la información. Hay que recordar que el barco perdió el contenedor el 8 de diciembre y estamos a 9 de enero. La información a la Xunta se le traslada el 3 de enero", ha explicado a Carlos Herrera, Ángeles Vázquez, consejera de Medio Ambiente y vicepresidenta de la Xunta de Galicia.