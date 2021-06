Vicente Sánchez: “Nuestras revistas han hecho temblar los cimientos de la sociedad en algunos momentos”

El 1 de septiembre de 1951 se ponía a la venta el primer número de la revista DIEZ MINUTOS. Una revista de información general que, en menos de 20 páginas y en blanco y negro, tenía como propósito resumir en doce líneas cualquier información interesante.

Allí se cruzaban sucesos, relatos históricos o de ficción y noticias pintorescas junto a noticias de miembros de las casas reales europeas o estrellas de Hollywood. En 70 años se pueden imaginar ustedes lo que ha cambiado el negocio. Vicente Sánchez, director de la revista Diez Minutos reconoce en Herrera en COPE que “os hemos enfrentado a grandes retos, sobre todo dos momentos difíciles, la transformación digital y la inmersión profunda de la televisión en nuestro contenido”.

Antes, la gente esperaba ansiosa los jueves para ver qué se iba a encontrar en las portadas de las revistas, pero hoy en día “se van sabiendo las cosas antes por otros medios”. La revista, es la confirmación de las noticias según dice Sánchez y lamenta ese cambio “creo que en ese sentido se trabajaba mejor antes”.

“Nuestras revistas han hecho temblar los cimientos de la sociedad en algunos momentos”, refiere con respecto a las grandes exclusivas que en 70 años han dado “siempre con pruebas y evidencias gráficas”. Carlos Herrera destaca los pies de foto, como un ejercicio brillante del periodismo, y una finura marca de la casa. Y es que aunque la revista está para leerla, el director de Diez Minutos reconoce que el primer vistazo es importante, y eso incluye los pies de fotos, los titulares, las fotos y los ladillos.

Las redes sociales y la televisión lo han cambiado todo. “Hay mucho menos paparazzi, y cada vez escasean más, y hay menos temas clásicos que antes, y hemos ladeado a la orilla de la televisión la cual no me gusta mucho”. Las revistas a veces han creado monstruos y eso reconoce que ha pasado mucho con las personas televisivas. Pero, ¿quiénes son los personajes actuales? “Los royal siempre son importantes y volveremos a conseguir que a la gente le gusten los personajes clásicos, pero tienen que tener historias”.

Dice que cuando le piden favores “era más para no salir” y no guarda ninguna foto, “si no nos ha interesado, no se han comprado, nunca hemos hecho chantaje”. Si hubiera que arrepentirse de algo “seguro que alfuna vez hemos hecho daño sin quererlo porque a veces estamos en los límites”. La exclusiva imposible dice que podría ser una infidelidad de la Reina. Son 70 años de historias, y a las que siguen sobreviviendo adaptándose a los tiempos. Porque la vida de “Diez Minutos” solo es corta en el título.