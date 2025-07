Veinte años del incendio de Guadalajara: "Les metieron a una ratonera; fue una negligencia total"

Se cumplen 20 años de un incendio de la provincia de Guadalajara. Fue una tragedia que conmocionó a España. Murieron 11 personas. Se realizó una nefasta gestión. El castigo penal para los principales responsables jamás llegó. La Justicia imputó a 29 personas. Los familiares hicieron un encargo: que no nos olvidemos de ellos.

20 aniversario del incendio de Guadalajara: ¿qué hemos aprendido?

Por eso, este jueves, hablamos en 'Herrera en COPE' con Susana Rodríguez. Su marido es una de las víctimas de ese incendio. Recientemente, han estado en el punto en el que perdió la vida. Algo que supone volver a revivir la tragedia.

Lo que recuerda de esa fecha es que "fue, al final, duro. Durante el día fueron a las 3 de la tarde cuando les avisaron del incendio. Alrededor de las 5 y media, pasó. A los familiares no nos dijeron nada. Todo fue a través de buscarnos nosotros la información". Dice que empezaron a llamar para ver qué había pasado.

Realmente, denuncia, no les dijeron nada.

Fueron a Guadalajara "y el lunes nos confirmaron el fallecimiento". Añade que vivieron todo con mucha rabia "porque al principio no sabíamos nada, pero, según nos iban contando, había sido una negligencia total. Los superiores no estaban en sus manos. Estaban dejados de la mano de Dios. El territorio no lo conocían. Les metieron a una ratonera. Sentimos rabia. Se han ido de rositas. Culpando a la barbacoa. En teoría, la barbacoa estaba completamente autorizada".

Cree que "para el año después, aprendimos. Pero yo hablo con gente de retén y te dicen que siguen igual. Sigue siendo gente de vacaciones de verano, que necesita su dinero, y el retén es eso. Yo creo que aprender, no. Sigue todo igual. Los montes se apagan en el invierno, limpiándolos bien. Y todo eso se ve que no se hace. Hace nada tuvimos el incendio de Tarragona".

Cuando ocurrió, los hijos de Susana eran pequeños. Ellos estaban muy unidos a su padre "y fue horroroso. Tuvo que venir conmigo una médica. El primer día que me bajé al hotel se quedaron con mi suegra. Pasaron muy mala noche. No entendían que su padre no hubiese vuelto".

Cuando les confirmaron el fallecimiento el lunes, "fue muy duro el decirles que papá no iba a venir más. Te puedes imaginar. Mucho grito. Mucho lloro. No se lo deseo a nadie".

"se produjo un gran cambio tras el incendio de guadalajara"

Cambiamos la óptica. Nos seguimos haciendo la pregunta de si se aprendió algo de ese incendio. Se cambiaron los protocolos, se prohibieron las barbacoas en el campo y se decidió crear la UME. Francisco Castañares es vicepresidente de la Federación Española de Empresas Forestales y de medioambiente. Pasa también este jueves por 'Herrera en COPE'.

Asegura que se produjo un gran cambio. Aunque hay que valorarlo en su justa medida. "Hoy día, la seguridad de la gente que trabaja en la extinción es algo que es lo primero que hay que determinar. Aunque sigue habiendo accidentes y muertes".

Hace 20 años, fuimos testigos de un incendio que sorprendió. Pero ahora estamos ante los incendios de sexta generación. Responde que aquel incendio "fue de tercera-cuarta generación. Se clasifican para que puedan ser entendidos y trabajarlos.

Descubre más detalles de ambos testimonios en el audio adjunto.