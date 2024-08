Un vecino, a cuadros, por lo que vive al ir a la manifestación contra la amnistía, lo mejor del año

Las merecidas vacaciones han llegado para muchos oyentes. Por eso, queremos aprovechar estas fechas para recordar algunos de los momentos más destacados de 'Herrera en COPE'.

Es el caso de un testimonio que conocíamos en 'la hora de los fósforos', una de las secciones más destacadas del programa. En ella, los oyentes nos cuentan todo tipo de aventuras que protagonizan (o de personas que conocen) y dibujan siempre una sonrisa en todo aquel que lo escucha. Son muchísimos los momentos de nuestros 'fósforos'.

En esta ocasión, les preguntábamos a nuestros oyentes sobre aquellas personas que, de forma ingeniosa, ponen nombres divertidos a sus negocios y equipos. El testimonio de Ángel no pasó desapercibido. Nos indicaba este vecino de Sevilla, que decidió acudir a una manifestación contra la amnistía y, en el primer semáforo en el que se detuvo, se encontró con un vehículo muy particular.





"Ponía manque suspenda", decía en los micrófonos de 'Herrera en COPE' y haciendo referencia al nombre de la autoescuela, que aparecía grabado en el coche. Mientras, Juan Carlos ha contado que tenía un equipo de fútbol sala que les llamaban "nothingham prisa".

Más allá de esta anécdota tan particular de Ángel, se sucedían las llamadas de los oyentes. Elena, por otra parte, relataba que vive en Barcelona y que "hace años empezó una pequeña bodega que se llamaba 'en ocasiones veo bares' y ahora resulta que es como una web y lo que ofrecen es vermut, tapas y rock and roll".

Otro oyente, llamado Miguel, afirmaba que "en Sevilla estaba el Nothingham Miedo o échale agua del búcaro. Pero mi estrella es el establecimiento que llevaba Pepe El Muerto. Él sabía que todo el mundo le llamaba así, a Don José no le hizo mucha gracia que dentro de su bar se le mencionase".

Emilio quiso pronunciarse sobre un restaurante que hay en Motril y que alude a una conocida hamburguesería. "Se llama McMickey", dice el 'fósforo' en 'Herrera en COPE'. Otro oyente ha recogido el curioso nombre que tiene un establecimiento en el centro de Sevilla y que vende patatas fritas. "Se llama La papa que llevas".

Mario explicaba que era jefe de ventas de un equipo comercial de una empresa de telefonía en Gijón y "a un par de comerciales empecé a llamarles y me dijeron que estaba en la oficina. Yo no estaba ahí. Un día descubrí que no estaban allí. Me acerco a la ubicación y se llamaba 'Bar la Oficina'. Estaban allí tomándose sus vinitos y estaban encantados". Tienes aquí disponible la sección completa. ¡Escúchala!

Además, José Ramón contaba en 'Herrera en COPE' que se dedicaba al reparto de los medicamentos y que, hace poco, acudió a un restaurante en el Puerto de Santa María llamado 'Échate pa' lla". Mientras, Francisco dice que siempre veraneaba en casa de una tía y en la juventud había un bar de copas que fue anteriormente una farmacia. "Se llamaba Barmacia de Guardia", aseguraba.



Por último, Pablo nos contó que es valenciano y acudía a un bar que se llamaba 'Bar, ber, bir, bor, bur'. Otro nombre particular.