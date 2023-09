Un vecino de León alucina con lo que hace una estudiante americana al llegar a España: "La piedra filosofal"

No es nada raro. Fuera de España, hay muchas costumbres que se ven extrañas o fuera de lugar. Costumbres, gestos o incluso actividades que para nosotros son de lo más normal. Para ellos, no obstante, no lo es o es extraño. Y sí, aquí también podemos hablar de comidas o productos nacionales.

Este es el caso de Rafael, un oyente de León de 'Herrera en COPE' que hace unos años acogió a una estudiante de intercambio americana. Ha contado que comía "un poco de todo" y nunca llegó a decantarse "especialmente por ningún producto". No, al menos, hasta que descubrió este producto. "Aquello fue como si hubiera descubierto la piedra filosofal", ha bromeado. Reproduce el siguiente audio para escuchar la historia completa y averiguar cuál fue el producto que enamoró a esta estudiante americana.

A lo largo de la sección de los fósforos de este miércoles, también hemos conocido la historia de Rodrigo, quien lleva viviendo cinco años en un pueblo en el suroeste de Alemania y ha contado que él y su mujer tienen "para escribir un libro de anécdotas". No obstante, lo que más les llamó la atención fue lo que les ocurrió uno de los primeros días. "Vinimos a un parque para llevar a las niñas, porque tenían 9 y 6 años, y trajimos pipas de girasol. Y se nos acerca una persona y nos dijeron que por qué comíamos comida de pájaros", ha contado.

En este sentido, también ha agregado que tampoco entienden las fiestas y que hablamos muy alto. También se ha quejado de que "se duchan poco, una o dos veces en semana, son mega utilitarios del desodorante".

Otro oyente de 'Herrera en COPE' ha contado la historia que vivió cuando era adolescente. "Viajó un francés en un intercambio y tendríamos 15 años. Éramos menores, no son los tiempos de ahora", ha contado este oyente. Así las cosas, se lo llevó de cañas. "Era lo típico en mi pueblo. Nos bebimos lo normal, 10 o 12 cañas antes de comer. Llegó bastante afectado y mi madre me echó una. Estuvo dos días en cama", ha bromeado. Reproduce el siguiente audio para escuchar la sección completa de los oyentes de este miércoles:

Lleva a su novio a casa por primera vez y el gesto del joven obliga a su padre a tomar una drástica decisión

En este espacio donde damos voz a los oyentes del programa, el martes conocimos la historia de Miguel Ángel. Explicó que él y su mujer están dentro de un grupo de amigos conformado por cinco matrimonios. "De esos cinco tenemos hijas, todos, y yo decía: "Yo no paso por ahí, ver al novio en mi sofá. Ni de coña, ver al tío en mi sofá"", dijo este oyente en varias ocasiones. Para ponernos en contexto, Miguel Ángel matizó que el novio de su hija mide "2,05 metros, opositor a Guardia Civil, 110 kilos". No obstante, este gesto que hizo el joven llevó al padre a tomar una drástica decisión.





