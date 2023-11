Uno de los vocales del CGPJ que pide un pleno extraordinario aclara su postura: "Es necesario"

Ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial han solicitado este jueves que se celebre un pleno extraordinario para abordar la amnistía, que consideran una "medida de abolición del Estado de Derecho" que "violenta la Constitución" y convierte a la Justicia en "una quimera".

Este viernes, pasa por los micrófonos de 'Herrera en COPE' Juan Manuel Fernández. Es vocal del Consejo General del Poder Judicial y formó parte activa de esa petición para que el Poder Judicial elabore esa declaración institucional sobre la amnistía.

Hablamos de una ley cuya estrategia del gobierno es aprobarla a través de una proposición de ley y además, antes de una investidura. ¿Esto que tiene de irregular? Responde Juan Manuel Fernández que "formalmente no es irregular. Esto nos ha ocurrido en los últimos años con otra serie de leyes, pero si bien formalmente no es necesario, hay que tener en cuenta razones de prudencia y de responsabilidad dada la gravedad que se van a derivar de la aprobación de esta ley. Habría aconsejado el pedir estos informes previos, eso en el supuesto de que se considerase necesario una ley de amnistía. En mi opinión, no lo es".





En el supuesto de que se considerase un instrumento imprescindible para la paz social, "pedir informes a los órganos consultivos del Estado habría sido muy necesario y del CGPJ, ya que, mediante la amnistía, van a desaparecer los efectos de una serie de delitos que tuvieron unas consecuencias muy graves".

Sobre lo que espera Fernández de la reunión del lunes, afirma en 'Herrera en COPE' que "el Poder Judicial debe pronunciarse sobre esta cuestión y si no lo podemos hacer a través de una elaboración de un informe previo, por lo menos una declaración institucional que recoja la preocupación que sentimos con esta cuestión".

"Con toda probabilidad, se van a plantear cuestiones ante el TC cuando haya que llevar a efecto esta ley"

Hay casos en países de nuestro entorno, indica, donde se contempla la posibilidad de la amnistía. "Es una razón de peso para poner objeciones muy serias a que la amnistía tiene cabida en nuestra Constitución. Hasta donde yo sé, de esto se ha hecho un uso muy moderado para otro tipo de delitos y con un consenso muy mayoritario".

Ahora, prevé Herrera algún tipo de recurso de inconstitucionalidad y esto, en palabras del vocal del CGPJ, es "una clave interpretativa que da sentido y explica el texto articulado que va a continuación. Realmente, va a ser un esfuerzo. Yo particularmente no veo razón alguna. Estamos hablando de actuaciones judiciales hechas en una España absolutamente democrática".





Prosigue su discurso explicando que "los jueces y los tribunales españoles hemos seguido todos estos procesos. Supone una especie de legitimación del proceso secesionista. Es poner en cuestión esa actividad judicial y venir a dar carta de naturaleza a esa idea falsa de que estas actuaciones se llevaron a cabo por motivos políticos o ideológicos".

El vocal del CGPJ también ha respondido al comunicador que "lógicamente, primero hay que esperar a ver el contenido de la ley, qué tipo de delitos quedan comprendidos en su ámbito. Con toda probabilidad, se van a plantear cuestiones ante el Constitucional cuando haya que llevar a efecto esta ley".

Fernández incide en que "el Constitucional puede revisar, y esto en el pasado ha motivado roces, discrepancias serias, y en un caso de tanta trascendencia y gravedad como sería este, si seguimos con el debate jurídico, esto forma parte de la normalidad institucional como es nuestro caso".

"Esta situación no priva ni un ápice de la legitimidad que nos otorga la Constitución para el desarrollo pleno de nuestras funciones", concluye Juan Manuel Fernández en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.