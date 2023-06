Una joven acude con su pareja a un bar de Gibraltar y alucina por lo que le pasa al ir al baño: "A tirones"

Cuando viajamos a otro país, nos encontramos infinidad de novedades. Descubrimos su cultura, su gastronomía o sus monumentos. Por desgracia, a veces descubrimos cuál es la normativa que ahí rige y nos llevamos la sorpresa. En 'Herrera en COPE', los 'fósforos' nos cuentan las ocasiones en las que han visitado diversos rincones del mundo y la policía ha tenido que intervenir. César es un oyente que, en 2015, estaba trabajando en Gibraltar. Se acercó a un bar. Tras beberse unas pintas, tuvo la necesidad de ir al servicio, pero tanto a él como a su pareja les ocurrió algo. Escucha lo que les pasó exactamente en el siguiente audio.

La historia de Jordi, un camionero que hace rutas internacionales

La historia de César no es la única que hemos conocido en 'Herrera en COPE'. También la de Jordi, un camionero que hace rutas internacionales. Por su trabajo, tuvo que conducir hasta Bélgica, lugar donde habían cambiado la normativa y él no se enteró. Jordi circulaba por este país y "estaba lloviendo, como siempre", cuando se dispuso a adelantar con el camión.

Inmediatamente después, un coche de la policía "lo sacó de la autopista" y le multó con 282 euros "por adelantar cuando llueve". No se lo pedía creer y lo comparaba diciendo que era como si, en España "ponemos que no podemos adelantar cuando haga sol".

Todos conocemos a alguien que, estando de fiesta, se envalentona y propone algún plan que no llevarían a cabo en cualquier otra situación. Es el caso de Carlos, que, junto con sus amigos, vieron con buenos ojos ir "hasta el pueblo más al norte de Noruega" en caravana.

Una vez allí, circulaban de noche por una carretera de montaña y se encontraron con varios renos. "No pudimos esquivar a todos y nos cargamos a uno", lamentaba. No querían dejar al animal allí para que nadie tuviera un accidente y llamaron a la policía. Lo que no sabían es que el reno es una especie protegidaen el país nórdico.

"Nos llevaron a comisaría, nos quitaron los pasaportes, tuvo que intervenir la embajada. 5 días nos tiramos en el calabozo hasta que nos dejaron ir y tuvimos que depositar una fianza de 150.000 pesetas para que nos dejaran salir de Noruega", recordaba Carlos.

