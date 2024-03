Una experta en RRHH desgrana cuáles son las 'sombras' del mercado laboral en España: "Hay mucha incertidumbre"

En COPE nos hemos querido preguntar cómo trabajamos en España. Estamos recorriendo el país en busca de respuestas e historias humanas. Alberto Herrera, desde Valencia, te da el siguiente dato: en esa autonomía, más del 20% de la población supera los 64 años. Queremos que conozcas a Jesús. Tiene 59 años y nos ha contado que ha trabajado toda la vida de peluquero, que está casado y que tiene un hijo.

"Me metí en el negocio con 21 años y he estado casi toda la vida de peluquero. Luego, dejé de ser autónomo para tener un poco más de tranquilidad", cuenta en los micrófonos de COPE.

Este gallego afincado en Valencia se quedó en el paro con la pandemia. Y a partir de ahí se convirtió en un fijo discontinuo. Encadenó trabajo tras trabajo.

Ese tipo de contrato, que se incorporó en la reforma laboral de 2022, se refiere a aquellos trabajos que se desarrollan de forma intermitente pero estable. En estos momentos, España cuenta con 600.000 fijos discontinuos. En el caso de Jesús, trabaja solamente 4 meses al año. Tres meses en verano y un cuarto en diciembre. Cobra 600 euros al mes.

El resto del año, y con los ojos un tanto humedecidos, nos cuenta que su mujer trabaja, que cobra el paro y que no cuenta como desempleado. No figura en las estadísticas. Sigue luchando con ese reloj que tiene en la cabeza y que marca el tiempo que le queda para jubilarse.

"Cuando trabajo me siento muy útil, pero cuando no trabajo me siento muy inútil", asegura. A Jesús, con 59 años, se le suma Amparo. Ambos sienten que el mercado laboral les expulsa por su edad.

Amparo tiene seis hijos. Uno de ellos enfermó en la pandemia y, a partir de ahí, estuvo tres años sin trabajar. El año pasado, encontró trabajo como auxiliar administrativa. Y dice que no es el mejor horario, pero que no puede quejarse.

Jesús y Amparo. Una generación ante un mercado laboral cada vez más competitivos. En la actualidad, la tasa de actividad emprendedora supera el 5%. En España, tenemos más de 10.000 startups. Somos el cuarto país europeo en este tipo de empresas.

Hablamos con Irene. Tiene 28 años. Hace tres años creó una escuela de negocios online que facilita la entrada en el mercado a expertos de la industria farmacéutica.

Cobra unos 2.000 euros netos al mes. Y nos dice que hay una generación que concibe la vida no solamente para trabajar.

Además, charlamos con Pilar Llácer. Experta en recursos humanos. Ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para arrojar luz sobre la situación actual del mercado laboral en España. Indica que "hay una incertidumbre que no había hace unos años. Estamos en plena transición tecnológica. Afecta a sectores que en España son muy relevantes: y luego hay una falta genérica de orientación adecuada. Si lo que ofreces no se demanda, mejor que empieces a buscar otra cosa".

Por último, explica que "la formación nunca sobra y es fundamental, sobre todo, en tema de competencias digitales. Hay que insistir en la parte de la formación constante si no, no vamos a ir a ningún lado".

Úrsula, obligada a reinventarse al no encontrar trabajo como filóloga

Pilar García Muñiz, desde Torrijos (Toledo), conoce la historia de Úrsula Parra. Esta joven, con 24 años, ha conseguido exportar sus procesados de fruta a todo el mundo. Exporta a Chile, Colombia, República Dominicana o India. Finlandia es uno de sus principales clientes. Es curiosa su historia porque ella realmente estudió filología inglesa. No encontró trabajo de lo suyo y, por eso, se reinventó.

Decidió hacerse un máster en agroalimentación. Y esa fue la clave. Gracias a lo que aprendió y a su trabajo (que desarrolló posteriormente en Lérida) tuvo una idea: los concentrados de fruta, a través de los cuales se hacen muchos productos en todo el mundo.

Con un litro de concentrado de fruta, se puede hacer hasta 10 litros de zumo. Son concentrados totalmente naturales que duran, además, muchísimo tiempo.