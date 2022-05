El truco de un oyente para adelgazar 28 kilos o la anécdota de Mariló Montero, lo mejor de 'Herrera en COPE'

Esta semana en 'Herrera en COPE' hemos tenido temas de lo más variopintos, entre los que destacan auténticos consejos de dieta y salud, como anécdotas de los comunicadores más queridos de la radio. Para empezar este repaso semanal tenemos, precisamente, el testimonio de Joaquín, un oyente de COPE que ha querido explicar cuál es su secreto con el que ha perdido hasta 28 kilos.

El secreto de Joaquín para adelgazar

Joaquín se declara fósforo de 'Herrera en COPE', una categoría especial de entre los que ha querido hacer público su secreto para afrontar con éxito la operación bikini. El caso de este sevillano es reseñable, puesto que ha admitido haber adelgazado hasta 28 kilos con un curioso método. Carlos Herrera le ha dado los buenos días a Joaquín, quien ha sido rápido en explicar cómo ha conseguido adelgazar él mismo: "Un poquito de deporte y una infusión de jengibre puro", ha señalado. "Antes de empezar el deporte", es el momento en el que se toma la infusión, la cual ha confesado que, bajo su punto de vista, "está más malo que un rayo, pero claro", asegura que da resultados. "Me lo tomo hasta caliente", ha dicho.

Joaquín vive en Sevilla y lleva tiempo utilizando este método que va más allá de un mero preparatorio de la operación bikini. "Normalmente, me noto que eso me da calores internos... Me pongo 'rojito', 'coloraíto' y acto seguido a pedalear mucho. Me funciona", ha explicado este fósforo en 'Herrera en COPE', quien no ha dudado en contar su historia personal y cómo un poco de deporte, la infusión de jengibre y un cambio de hábitos han hecho que su vida dé un vuelco.

Audio





Alberto Herrera le pregunta a Carlos Herrera por la anécdota 'real' de Mariló Montero

Este miércoles, 'Las revistas del corazón' han vuelto a 'Herrera en COPE', aunque, esta vez, con Alberto Herrera al frente. Esta sección está dedicada a hacer un repaso de las noticias más llamativas de la crónica social. "Paola Marzotto nos abre las puertas de su casa de Uruguay", comenzó contando el comunicador. "La casa es muy grande, piscina, techos muy altos, cocina enorme, salón abierto... Lo que no está bonito es el jardín. Ha llamado Dama de Noche a su casa", apuntó Alberto, quien rápidamente quería comentarle algo a su padre en directo.

A raíz de esto, padre e hijo han recordado una curiosa anécdota que protagonizó Mariló Montero. "Yo recuerdo que, en otra ocasión, la Reina Sofía coincidió con el vestido de una gran periodista de este país", comenzaba contando el conductor del espacio tras comentar que ocupo parte del espacio de las revistas del corazón del momento. "Me acuerdo. Iba yo con Mariló Montero", corrobora Carlos Herrera, confirmando que esto sucedió y que él estaba presente.

Audio





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Una estudiante de Medicina descubre que tiene cáncer gracias a la exploración de su profesor en plena clase

La intuición, a veces, sirve como anticipo para evitar alguna desgracia. Es lo que ha ocurrido en una Facultad de Medicina de Brasil, en plena clase. Los alumnos estaban estudiando cómo realizar correctamente las exploraciones de cabeza y cuello. El profesor, un médico titulado y con dilatada experiencia en el oficio, escogió adrede a Gabriela para usarla como modelo.

Desde el primer momento, por el gesto del profesor, la joven sabía que algo no iba bien. Al terminar la exploración, este le recomendó acudir lo antes posible al hospital. Era una cuestión de urgencia, y el docente intuyó que podría ser grave. Finalmente terminó bien la historia, lo que puedes escuchar en el siguiente audio:

Audio





Carlos Herrera interpreta a Nadia Calviño, tras su gesto ante la patronal

Nadia Calviño protagonizó una curiosa escena al ir a fotografiarse con los responsables de la patronal madrileña que no ha dejado indiferente a nadie. Carlos Herrera, al comienzo del programa, ha comentado el vídeo, que ha corrido como la pólvora en las redes sociales.

?? Calviño se retira de una foto junto a los organizadores de un encuentro empresarial al darse cuenta de que es la única mujer



?? https://t.co/VjKzBgo9ITpic.twitter.com/WsWOReqJsg — Telediarios de TVE (@telediario_tve) May 10, 2022





Se trata de ese sector supuestamente sensato del gobierno, aunque la vicepresidenta Nadia Calviño tuvo ayer "un ataque de 'zangolotinsmo' adolescente que también movió un poquito la vergüenza ajena", ha comparado Herrera con la rueda de prensa de Margarita Robles para defender el cese de la directora del CNI. Tras esto, el presentador de 'Herrera en COPE' realizó una 'interpretación' de las palabras de la ministra que puedes escuchar aquí:

Audio





La petición de unos niños a Carlos Herrera que obliga a hacer cambios en el programa

Los oyentes son una parte fundamental de 'Herrera en COPE'. No solo por estar siempre ahí, apoyando y escuchando el que es el programa líder del prime time de la radio en España, sino porque muchas veces tienen la oportunidad de entrar en directo y compartir sus impresiones con Carlos Herrera y el resto del equipo que componen 'Herrera en COPE'.

Esta vez han sido protagonistas unos niños que, ni cortos ni perezosos, le han solicitado a Carlos Herrera que incluya un cambio fundamental en el programa: "Buenos días, Carlos. ¿Por qué ya no llamas en la radio para ir al cole? Y nos cantas el 'nainooo nainoo naaa'. Bueno, a ver si nos llamas. Un besito".

Audio





Te puede interesar: