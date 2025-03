Del triunfo de 'Anora' al fracaso de 'Emilia Pérez' en los Oscar: un crítico cinematográfico desgrana las claves de la cita por excelencia del cine mundial

La gala de los Oscar 2025 se celebró en la madrugada (hora española) de este domingo al lunes y ha dado mucho de qué hablar. Queremos analizar todo lo que dio de sí la cita mundial por excelencia de la gran pantalla en 'Herrera en COPE' con Eduardo Torres-Dulce. Es fiscal, profesor de Derecho Penal y crítico cinematográfico. Es un cinéfilo convencido, ha escrito libros sobre el cine... sabe mucho de lo que va a hablar, en definitiva.

Eduardo Torres-Dulce, al comienzo de su intervención, ha reconocido que madruga mucho "y quedarme a esas horas a ver la gala para mí, eso es matarme el día. Pero he visto todas las películas que competían. Por eso, tengo una idea acerca de las mismas y de los premios".

Respecto si ha sido justa la elección de 'Anora' como la gran vencedora de la noche, recuerda Torres-Dulce que "era la gran favorita. Había ganado en Cannes. Tiene una influencia en la Academia realmente grande. Había suscitado dudas porque no había ganado los Globos de Oro. Era una favorita realmente clara".

EFE El elenco y el equipo aceptan el Oscar a la Mejor Película por ‘Anora’ durante la 97.a ceremonia anual de los Premios de la Academia en el Teatro Dolby en el barrio de Hollywood de Los Ángeles, California, EE. UU., el 2 de marzo de 2025.

El éxito, indica, ha sido para Sean Baker, el director, "que se lleva cuatro estatuillas. Creo que refleja la idea actual de la Academia. Una Academia que mira mucho al prestigio internacional. Han cambiado la edad de los académicos. Pero no es una película popular. Y a mí me parece que esta secuela inconfesa de 'Pretty Woman' tiene un primer tercio que no está mal, en términos de comedia".

ESCUCHA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA Eduardo Torres-Dulce, crítico cinematográfico La entrevista de las 9H con Herrera Escuchar

¿Había películas que estaban, quizás, sobrestimadas, como Emilia Pérez? Responde que "es un verdadero disparate de película y no me extraña que no haya gustado en México. Es poco mexicana. Es una de las películas más flojas. Y, desde mi punto de vista, las películas más interesantes del año se quedan fuera: como 'Joker 2' e incluso la película que ha ganado en animación, 'Flow', que es absolutamente fantástica. Las buenas se han quedado fuera".

Tampoco 'Cónclave' se ha llevado casi nada. Decían que iba a ser una película que podía llevarse algún que otro premio. Responde al respecto que quizás el resultado es porque se trata de "una película de corte más clásico. Basada en una novela. El problema es que he leído la novela y nada de lo que veo me sorprende".