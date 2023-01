Trías de Bes analiza los motivos por los que están subiendo los precios: "Es una milonga"

Este jueves, en COPE analizamos la evolución de los precios de venta y alquiler desde antes la pandemia y lo que nos espera para este 2023 en "Vivienda, la tormenta perfecta", una programación especial de 12 horas. Es por esto por lo que el economista Fernando Trías de Bes también ha querido participar para analizar la situación.

"Las tormentas pueden durar unos días, pero la tormenta de la vivienda española no es coyuntural. Hay dos elementos, uno estructural y otro coyuntural. Pero esto no es una tormenta, es permanente", comienza diciendo el economista sobre cómo está la economía actualmente. "Y en España no interesa que caiga el precio de la vivienda. No podemos porque es la garantía. El sistema financiero español es drogodependiente de las hipotecas que se conceden habitualmente y del valor de las viviendas", explica sobre por qué esto se mantiene.

"En España hay hipotecas por el valor de 500 mil millones de euros, medio billón. Los españoles pagamos en intereses unos 14 mil millones de euros anuales, que es prácticamente el 50% de los ingresos de la banca", agrega. "Cuando hubo la burbuja inmobiliaria, con todo el sobre stock que tenía la banca se aparta y se crea un banco malo. Se quedaban las salidas en 25 años. Y no interesa que se derrumbe el precio porque se caen las garantías hipotecarias de toda la banca española", recuerda el experto.

"El inversor actual, huye"



"Lo mismo pasa en los ayuntamientos, que recaudan en IBI13 mil millones. No puede caer el valor catastral de las viviendas. Entonces, España tiene ciclos en el precio de la vivienda. Tiene ciclos de 15 años, con correcciones, pero, luego, siempre vuelve a subir. Ahora estamos en una coyuntura, en una situación permanente de tormenta, entonces la tormenta es más fuerte", analiza.

De la misma manera, se ha pronunciado sobre la ley de vivienda que impulsa el Gobierno y asegura que va a ser "un desastre": "Todo lo que se ha intentado para regular los precios en la economía no funciona. Hay un déficit de vivienda increíble. Hay una lista de más de 13 años para vivienda en alquiler para los más vulnerables. Esto desincentiva al propietario que puede tener interés en alquilar. En Alemania hicieron esta misma ley en 2015 y la han quitado ya. Si congelas los precios, al final, se hunde la disponibilidad de viviendas en alquiler".

"El inversor actual, huye. La rentabilidad de bruto de metro cuadrado en España es del 4%. No es una rentabilidad brutal, es un problema de renta. Por tanto, esa ley no va a servir", concluye.

Aumento de precios de las hipotecas

Respecto a si seguirá aumentando el precios de las hipotecas, Trías de Bes señala la inflación. "El Banco Central Europeo está subiendo tipos para que no se derrumbe el euro porque se paga mucha parte del petróleo, mucha parte de la energía, y no podemos perder esto porque encarecemos en energía. Esto de que se están subiendo los tipo de interés para controlar la inflación es una milonga", declara.

"La inflación se da por un incremento de costes y un incremento de energía. Hay inflación de oferta y de demanda, que se da cuando la economía está disparada. Si se están incrementando los costes de producción, es donde realmente se da el incremento de precios realmente. Esto no se para subiendo los tipos de interés", asegura.