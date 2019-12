Teresa Ribera, en COPE: "Greta Thunberg es un referente muy importante, pero no representa a nadie"

Teresa Ribera, la ministra de Transición Ecológica en funciones, ha sido entrevistada este viernes en 'Herrera en COPE' a propósito de la Cumbre del Clima que se está celebrando en Madrid. Según ha dicho, hasta el momento ha habido "dos partes muy claras". Por un lado, la "actividad de la sociedad civil en sus distintos formatos", centrada en el intercambio de impresiones entre delegados nacionales, empresas e investigadores, y otra basada en las reuniones de negociadores, que se han ido celebrando a nivel técnico. Sin emabrgo, todavía "no hay ninguna decisión cerrada", cosa que es habitual. Ribera ha dicho que "quizas el lunes, que se cierra el tramo técnico", sí, de modo que los flecos pendientes serán resueltos por los ministros a partir del martes.

Con la ausencia de los máximos representantes de los países más contaminantes del mundo en la Cumbre, como son EE.UU., China y Rusia, Ribera ha dicho que sí están, en cambio, sus delegaciones nacionales. "Sí es preocupante, sin embargo, el hecho de que el presidente de EE..UU. se distancie del Acuerdo de París tan claramente", ha dicho Ribera. No obstante, ha señalado que hay una representación de los demócratas estadounidenses que encabezó la tercera autoridad del país, Nancy Pelosi. Además, van a estar algunos candidatos a la Presidencia de EE UU como Michael Bloomberg.

La ministra considera que "todos" debemos liderar la acción contra el cambio climático, pero es "obvio que los gobiernos tienen un papel protagonista", especialmente los de la OCDE, y que las empresas tienen que cambiar sus estrategias de producción" si quieren alinearse con esta causa.

Ribera ha dicho, además, que la Unión Europea tiene delante "una gran oportunidad desde el punto de vista económico y geopolítico" en la acción climática. "Esto nos hace también fuertes y relevantes en un escenario internacional donde la Unión Europea representa cada vez menos parte de la población mundial", ha explicado.

La ministra también se ha pronunciado sobre la joven activista Greta Thunberg. Ha dicho que "desde su propia libertad individual ha querido poner de manifiesto la trascendencia de que pensemos más allá del corto plazo y pensemos en el desafío que tenemos delante".

Pese a ello, ha dicho que es "un referente muy importante, pero no representa a nadie". Es "una persona, no representa más que la acumulación de valores de muchas personas que piensan como ella, pero no es una organización o institución". Ribera no ha aclarado si se reunirán porque son flecos pendientes de acordar todavía.

En cualquier caso, ha señalado que Thunberg "se ha ganado el espacio por sí misma" en la Cumbre porque "ha logrado generar una movilización a gran escala por parte de los jóvenes".

Ribera ha dicho que la acción contra el cambio climático no es de conservadores ni de progresistas. "Por encima de cualquier planteamiento con respecto a las medidas concretas que se plenteen, la realidad no entiende de políticas, sino de la acción del hombre", ha explicado.

Por último, la ministra se ha pronunciado sobre la ausencia del Rey en la sesión inaugural de la Cumbre, liderada por Pedro Sánchez. Ha dicho que Felipe VI "está enormemente comprometido con esta agenda" y que fue anfitrión de una velada simbólica con los jefes de Estado y de Gobierno en el Palacio Real el lunes.